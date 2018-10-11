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كُتّاب وآراء
طالبان تقتل عناصر من حراس الحدود في أفغانستان
أعلن مسؤولون مقتل 15 من أفراد شرطة حرس الحدود الافغانية، على الأقل، في هجوم لطالبان على نقطة شرطة صغيرة بإقليم قندوز؛ شمال البلاد.
وقال سيد أسد الله السادات، عضو مجلس الاقليم، لوكالة الانباء الالمانيةإن هناك 13 شخصا على الاقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع، اليوم الخميس، بمنطقة قلعة زال في إقليم قندوز شمالي البلاد، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.
وأوضح السادات أن النيران اشتعلت في جزء من القاعدة الشرطية، وأن المسلحين أخذوا جميع المعدات التي تمكنوا من حملها.
من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الاقليمي أمين الله أياد الدين وقوع الحادث، وقال إنه أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.
جدير بالذكر أن مسلحي طالبان قاموا، خلال الأشهر الأخيرة، بتكثيف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية والمرافق الحكومية في أنحاء البلاد، تاركين وراءهم جثث القتلى والجرحى.