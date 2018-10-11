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الرئيسية | خارج الحدود | طالبان تقتل عناصر من حراس الحدود في أفغانستان

طالبان تقتل عناصر من حراس الحدود في أفغانستان

طالبان تقتل عناصر من حراس الحدود في أفغانستان
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:40

أعلن مسؤولون مقتل 15 من أفراد شرطة حرس الحدود الافغانية، على الأقل، في هجوم لطالبان على نقطة شرطة صغيرة بإقليم قندوز؛ شمال البلاد.

وقال سيد أسد الله السادات، عضو مجلس الاقليم، لوكالة الانباء الالمانيةإن هناك 13 شخصا على الاقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع، اليوم الخميس، بمنطقة قلعة زال في إقليم قندوز شمالي البلاد، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.

وأوضح السادات أن النيران اشتعلت في جزء من القاعدة الشرطية، وأن المسلحين أخذوا جميع المعدات التي تمكنوا من حملها.

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الاقليمي أمين الله أياد الدين وقوع الحادث، وقال إنه أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

جدير بالذكر أن مسلحي طالبان قاموا، خلال الأشهر الأخيرة، بتكثيف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية والمرافق الحكومية في أنحاء البلاد، تاركين وراءهم جثث القتلى والجرحى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:32
حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية لم تقدم شيء إيجابي تجاه الشعب الأفغاني حركة طالبان الإرهابية تستمر في هجماتها تجاه القوات الأفغانية والشعب الأفغاني يجب وضع حد للمنظمات الإرهابية المتطرفة
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