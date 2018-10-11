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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الماليزية تدرس قانون إلغاء عقوبة الإعدام

الحكومة الماليزية تدرس قانون إلغاء عقوبة الإعدام

الحكومة الماليزية تدرس قانون إلغاء عقوبة الإعدام
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:43

تقترح الحكومة الماليزية قانونا لإلغاء عقوبة الإعدام خلال الجلسة المقبلة للدورة البرلمانية، يوم الاثنين، بحسب ما ذكرت اليوم وسائل إعلام محلية.

المسؤول عن التشريعات في مكتب رئيس الوزراء، ليو فوي كيونج، قال: "سيتم إلغاء عقوبة الإعدام (...) نحن في المرحلة الأخيرة. النائب العام أخبرنا بأنها جاهزة للطرح على الطاولة، نأمل أن يتم مناقشة القانون في الجلسة المقبلة للبرلمان".

وينتظر أن يستأنف البرلمان أنشطته مستهل الأسبوع المقبل، بينما أضاف المسؤول: "بمجرد إلغاء العقوبة، سيتم إيقاف جميع الأحكام الصادرة بالإعدام".

جدير بالذكر أن ماليزيا تطبق عقوبة الإعدام شنقا على المدانين بجرائم أبرزها تهريب المخدرات والقتل العمد.

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