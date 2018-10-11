السعودية تفاوض جنوب إفريقيا حول صناعة السلاح

هسبريس - رويترز

قالت وزيرة الشؤون الخارجية في جنوب أفريقيا، لينديوي سيسولو، إن السعودية فاتحت بلادها بشأن شراء حصة في شركة الصناعات الدفاعية "دينيل"؛ المملوكة للدولة والتي تواجه صعوبات.

وقالت في مؤتمر صحفي: "أعلم أن هناك مفاتحات من جانب السعودية لشراء حصة في شركتنا دينيل، التي تواجه صعوبات، ولا أعلم ما ستؤول إليه تلك المفاوضات عندما تصل إلى اللجنة الوطنية للسيطرة على الأسلحة التقليدية".