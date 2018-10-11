محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام 17 شخصا

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة عسكرية مصرية أصدرت اليوم الخميس حكما بالإعدام على 17 شخصا بتهم الضلوع في هجمات بقنابل على ثلاث كنائس ونقطة تفتيش أمنية تابعة للشرطة في عامي 2016 و2017 مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.

وقالت الوكالة الرسمية أيضا إن المحكمة عاقبت 19 شخصا آخرين بالسجن المؤبد فيما يتعلق بالهجمات على كنائس في القاهرة والإسكندرية ومدينة طنطا في دلتا النيل.

ويمكن الطعن على الأحكام.

كان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا في الإسكندرية وطنطا ونفذهما انتحاريان في أحد السعف في أبريل نيسان 2017 وتسببا في مقتل 45 شخصا.

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في ديسمبر كانون الأول عام 2016 وأدى لمقتل 28 شخصا. وتضم الكاتدرائية مقر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني وعادة ما تكون إجراءات الأمن فيها محكمة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن بعض المتهمين أدينوا أيضا بتنفيذ هجوم على كمين للشرطة في الصحراء الغربية العام الماضي قتل فيه ثمانية على الأقل من أفراد الشرطة.