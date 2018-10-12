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الرئيسية | خارج الحدود | طلبات السوق تدفع الإمارات إلى زيادة إنتاج النفط

طلبات السوق تدفع الإمارات إلى زيادة إنتاج النفط

طلبات السوق تدفع الإمارات إلى زيادة إنتاج النفط
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 01:32

قال وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي إن بلاده "بدأت زيادة إنتاجها من النفط في الربع الثالث، ومن المتوقع زيادة مستويات إنتاجها خلال الشهرين الجاري والمقبل".

وأضاف المزروعي، أن هذه الخطوة تأتي "تماشياً مع متطلبات السوق" مشيرا الى أن "الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات ستبلغ بحلول نهاية العام الجاري، حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم".

وذكر الوزير الإماراتي أن إنتاج بلاده من النفط لشهر دجنبر سيتحدد "حسب طلب الزبون وحاجة السوق".

وأضاف "الإمارات ملتزمة بالعمل مع شركائها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة، لضمان التوازن والاستقرار في السوق، لمصلحة المنتجين والمستهلكين".

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