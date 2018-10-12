ذكرى الحرب العالمية تجمع ترامب وبوتين بفرنسا

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الخارجية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد يلتقيان في باريس في 11 نونبر، إن هما شاركا في فعالية ستقام في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت الوزارة إن روسيا مستعدة للحوار ولبحث مكان وزمان عقد اجتماع بين الزعيمين إن كان لدى واشنطن نفس الاستعداد.