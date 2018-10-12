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الرئيسية | خارج الحدود | ذكرى الحرب العالمية تجمع ترامب وبوتين بفرنسا

ذكرى الحرب العالمية تجمع ترامب وبوتين بفرنسا

ذكرى الحرب العالمية تجمع ترامب وبوتين بفرنسا
هسبريس - رويترز
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:46

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الخارجية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد يلتقيان في باريس في 11 نونبر، إن هما شاركا في فعالية ستقام في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت الوزارة إن روسيا مستعدة للحوار ولبحث مكان وزمان عقد اجتماع بين الزعيمين إن كان لدى واشنطن نفس الاستعداد.

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