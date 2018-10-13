روسيا تتعهد بعدم التدخل في الشؤون الأمريكية

هسبريس - متابعة

أبدت الحكومة الروسية استعدادها لتقديم ضمانات، كتابيا، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، حال أقدمت واشنطن على نفس الخطوة تجاه روسيا، وفقا لما أكده مدير قسم أمريكا الشمالية فى وزارة الخارجية الروسية، جيورجى بوريسينكو اليوم الجمعة.

وقال بوريسينكو في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي)، إن "روسيا اقترحت على الولايات المتحدة أكثر من مرة التعهد كتابيا بالتزام مشترك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الطرفين".

وذكر بأنه في عام 1933 ، تبادل كل من الرئيس الأمريكي آنذاك، فرانكلين ديلانو روزفيلت، ومفوض الشعب للشؤون الخارجية بالاتحاد السوفيتي، ماكسيم لتفينوف، خطابات تعهدا من خلالها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

وأبرز الدبلوماسي الروسي "المثير للاهتمام هو أن تلك الخطابات أصرت عليها السلطات الأمريكية، نظرا لأنها في خضم 'الكساد الكبير' (الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 1929) كانت تخشى من النفوذ السوفيتي".

واشار بوريسينكو إلى أن موسكو تقترح حاليا تبادل مثل هذه الخطابات، لكنه أكد "للأسف، واشنطن ترفض هذا الأمر بشكل قاطع"، مبرزا "كل الأمور تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تريد الالتزام بعدم التدخل في شؤوننا..نحن مستعدون لتقديم هذه الضمانات في أي وقت، لكن الجانب الأمريكي ليس لديه نفس الاستعداد"