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كُتّاب وآراء
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وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء خاشقجي
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 13:33
قال مصدران تركيان اليوم الجمعة إن وفدا من المملكة العربية السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الخميس إن أنقرة قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - بالعقل واحد شوي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 13:50
اسئلة حيراتني صراحة خاشقجي زار سفارة بلده في كل من امريكا و بريطانيا ولم يختفي ولما زارها فتركيا اختفى و اول ما اختفى وقبل التحقيق في القضية قامت كل الجيوش الالكترونية الاخوانية التركية و العربية و قناة الجزيرة بنشر على انه قتل و ربما قطع هذا اول ما قالو انه اختفى وكان اخبارهم هذه كانت جاهزة وكانو على علم بامر اختفائه وكانو جاهزون لاصدار احكام مسبقة وبعدما تلقوا انتقادات من المستيقظين تراجعو عنها و اوقفوها والدليل على قناة العربية التي سجلت كل تراجعاتهم
تعليق غير لائق
-95
2 - وائل الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 13:57
يبدو أن العالم كله يعرف من هم قتلة المرحوم جمال الا السعودية؟! لاحول ولا قوة الا بالله.
3 - خبير استراتيجي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:00
ربما هي مفاوضات بين تركيا والسعودية من اجل تلطيف الأجواء.. و إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن القضية حتى لا تبتز السعودية في قضية "جمال خاشقجي" الذي شوهد اخر مرة في القنصلية السعودية بتركيا
4 - simo الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:35
الشيء الغريب في هذه القضية أن خطيبة جمال خاشقجي لا نجدها حزينة على إختفاء خطيبها
تذكرني بزوجة البرلماني مرداس التي إكتشفنا أنها هي من قتلته
تذكرني بزوجة البرلماني مرداس التي إكتشفنا أنها هي من قتلته
5 - عدنان ش الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:35
الخطئ الفادح الذي ارتكبه الاعلام التركي والجزيرة هو الاعلان عن مقتله دون أدلة قطعية تثبت ذلك كالحصول على جثته أو جزيء منها لأن ما تسرب لحد الآن يدل على اختفائه وليس بالضرورة مقتله لانه قد يكون الآن في السعودية ويظهر بعد حين خبر ذلك وبالتالي يفتقد الاعلام مصداقيته
6 - حسين عمري الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:37
من منمصلحته اضاعة الوقت.من من مصىحته كسب ساعات او ايام قبل حل لغز اختفاء الخاشقجي. ؟ما ان ينتظر المتتبع صدور بيان يشرح ما حصل،،حتى تعود الامور الى نقطة الانطلاق..اعلى سلطة في تركيا اردوغان البارحة في رد" تصعيدي "قال:* القنصلية السعودية تتوفر على كاميرات تسجل حركات العصافير والذباب..*صحيفة الواشنطن بوسط تؤكد توفر السلطات التركية على شريط يحوي تفاصيل ما وقع
خطيبة المختطف امدت للشرطة والصحافة انه مان يلبس " ساعة"ذكية مرتبطة بهاتفه الذكي الذي ظل معها خارج القنصلية ..يمكن من تحديد مكانه..انباء عن أصدار مذكرات بحث في حق15. سعوديا تم تحديد اسمايهم وصفاتهم ومهامهم ..بالديوان السعودي. اين الحقيقة من عدمها في كل ما سبق؟ان مرور الوقت يضعف امال منتظري رجعة الصحافي الخاشقحي. كان الله في عون عايلته ومحبيه وهم يتا بعون فيلم رعب طويل..متمنياتنا بالسلامة لعثمان..
خطيبة المختطف امدت للشرطة والصحافة انه مان يلبس " ساعة"ذكية مرتبطة بهاتفه الذكي الذي ظل معها خارج القنصلية ..يمكن من تحديد مكانه..انباء عن أصدار مذكرات بحث في حق15. سعوديا تم تحديد اسمايهم وصفاتهم ومهامهم ..بالديوان السعودي. اين الحقيقة من عدمها في كل ما سبق؟ان مرور الوقت يضعف امال منتظري رجعة الصحافي الخاشقحي. كان الله في عون عايلته ومحبيه وهم يتا بعون فيلم رعب طويل..متمنياتنا بالسلامة لعثمان..
7 - متفاعل الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:59
"من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"صدق الله العظيم..أصبح الدم العربي رخيصا جدا وا أسفاه وا حسرتاه!!
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