وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال مصدران تركيان اليوم الجمعة إن وفدا من المملكة العربية السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الخميس إن أنقرة قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي.