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كُتّاب وآراء
وفاة بيك بوتا وجه الفصل العنصري بجنوب أفريقيا
نقلت شبكة (إي.إن.سي.إيه) الإخبارية اليوم الجمعة عن ابن بيك بوتا، الوجه المعروف عالميا لحكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حين كان وزيرا للخارجية فيها، قوله إن والده توفي عن 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
شغل بوتا منصب وزير الخارجية من عام 1977 إلى نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994، وكان يعتبر إصلاحيا في حكومات الحزب الحاكم التي عمل فيها.
وفي عام 1986 تنبأ بأن جنوب أفريقيا يمكن أن يكون لها رئيس أسود في يوم من الأيام، وهو تصريح قوبل بالتبكيت الشديد من جانب الرئيس بي. دبليو. بوتا الذي لم تكن تربطه به صلة قرابة.
وكان عليه الدفاع عن نظام الفصل العنصري على المسرح العالمي في وقت زادت فيه عزلة بلاده وواجهت عقوبات اقتصادية في الخارج وفرضت حالة طوارئ في الداخل وحاولت زعزعة استقرار دول أفريقية مجاورة.