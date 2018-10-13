اليابان ترصد عرقلة التحاق فتيات بكليات الطب

هسبريس - متابعة

أشارت الحكومة اليابانية إلى أنها رصدت تورط مزيد من جامعات الطب في حالات تلاعب بامتحانات القبول التي خضعت لها نساء، بهدف الحد من عدد الملتحقات بهذه الجامعات، وكذلك في الامتحانات التي خاضها ذكور سبق لهم الرسوب.

وكان هذا ما أفضت إليه عمليات تفتيش أجرتها وزارة التعليم في اليابان وطالت ما يقرب من 30 جامعة، حيث تم رصد فوارق كبيرة في نسبة النجاح بين الشباب والفتيات خلال السنوات الست الأخيرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليابانية الرسمية (كيودو) عن مسؤول هذه الحقيبة، ماساهيكو شيباياما في مؤتمر صحفي.

وعثرت الوزارة على أدلة تثبت أن امتحانات القبول لعدد من المراكز التعليمية تم التلاعب بها وفقا لجنس الطالب وكذلك لسجل نتائجه السابق.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات بعد أن اعترفت جامعة طوكيو الطبية الخاصة، في غشت الماضي أنها تلاعبت على مدار عقد بنتائج امتحانات الالتحاق بهدف قبول عدد نساء أقل من الرجال.

وبحسب استطلاع رأي أجرته الحكومة في سبتمبر الماضي عقب الكشف عن قضية جامعة طوكيو، اجتاز امتحانات القبول عدد رجال أكبر من النساء في 78% من المراكز التعليمية التي خضعت للدراسة.

وكان الهدف من هذا التلاعب هو الحفاظ على نسبة طالبات لا تتعدى الـ30% من إجمالي عدد الملتحقين الجدد لتجنب النقص العددي في المستشفيات التابعة لهذه الجامعات، بحجة أن النساء اليابانيات يعتدن ترك عملهن في مرحلة ما أو يتغيبن لفترة طويلة بسبب الزواج والإنجاب