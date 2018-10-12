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كُتّاب وآراء
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القضاء التركي يقرر إطلاق سراح القس الأميركي
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:45
قرر القضاء التركي، الجمعة، إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، بعد نحو عامين قضاهما بين السجن والإقامة الجبرية.
ومثل القس الأميركي، الذي أثار اعتقاله ثم وضعه في الإقامة الجبرية في تركيا، أزمة خطيرة بين أنقرة وواشنطن، اليوم الجمعة أمام محكمة تركية، على خلفية ضغوط أميركية شديدة من أجل إطلاق سراحه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - rachida الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:59
كان من الاول يا سيد اردوغان بدون عنترية مع ترامب الذي لا يعرف الابتزاز والبهدلة واخذ الجزية . مساكين من تصور ان اردوغان ند لترامب .
2 - salah kamal الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:00
عن أي قضاء تتكلمون. بل القاضي Trump هو الذي أقر إطلاق سراح القس.
3 - H MEN الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:02
ياك الدكتاتور اردوغان حلف ما يخرج هاد القس من الحبس,وفين البلابلا والتحدي وتخراج العينين?المسلسل التركي ما كانش فيه بزاف الحلقات
4 - علي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:08
للاسف لاتوجد دولة في العالم قادرة على الوقوف ندا امام جبروت امريكا منذ ان اصبحت قوة عظمى الى حد الان ، الا روسيا والصين لكن هما الاخريان ينصاعان في الاخير ، امريكا قاهرة الجميع في هذا الزمان . لكن الله سوف يريها يوم نهاية تاريخها من آيته عجبا باذنه تعالى .
لكن مايعجبني في امريكا حقا هو انها لا تتخلى عن اي مواطن من مواطنيها ولو كان مجرما بشعا . هي وربيبتها اسرائيل . حتما يدفع الثمن اما بالحديد والنار او بالقوة الناعمة من سولت له نفسه اللعب مع احد مواطنيهما .
اما النحن المسلمون فللأسف مجرد ذباب . لان حكامنا اصلا لا نساوي عندهم شيئا "مجرد خرفان او ذباب لا اقل ولا اكثر . وكيف نريد ان يكون لنا وزن .
المهم تركيا انصاعت كما انصاعت لروسيا والسلام .
تركيا لن تقدر على جلب فتح الله غولن مهما فعلت وهذا مؤكد .
لكن مايعجبني في امريكا حقا هو انها لا تتخلى عن اي مواطن من مواطنيها ولو كان مجرما بشعا . هي وربيبتها اسرائيل . حتما يدفع الثمن اما بالحديد والنار او بالقوة الناعمة من سولت له نفسه اللعب مع احد مواطنيهما .
اما النحن المسلمون فللأسف مجرد ذباب . لان حكامنا اصلا لا نساوي عندهم شيئا "مجرد خرفان او ذباب لا اقل ولا اكثر . وكيف نريد ان يكون لنا وزن .
المهم تركيا انصاعت كما انصاعت لروسيا والسلام .
تركيا لن تقدر على جلب فتح الله غولن مهما فعلت وهذا مؤكد .
5 - بغيت نفهم الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:09
اسئلة مطروحة :ما هو المقابل الذي اخذته تركيا مقابل اطلاق صراحه ؟ وما علاقة هذا باختفاء جمال خاشقجي؟ و هل أردوغان حصل على اتفاق مالي سياسي ....وماهو؟ وهل اطلاق سراح القس و قضية اختفاء الصحفي السعودي نوع من انواع الابتزاز الذي تمارسه امريكا على السعودية لتحلبها أكثر ؟و هل كان هناك اتفاق تركي امريكي لا يعلمه أحد لتشويه صورة السعودية ؟و أخيرا هل هي الضربة القاضية لمحمد ابن سلمان بعد ان تخلى عنه العالم الغربي بعد ان شوه به صورة العالم الأسلامي؟
6 - ياسين الفكيكي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:11
ركب اردوغان حصانه الورقي حاملا سيفه الخشبي و صرخ و ارعد و ابرق فطبل له المهابيل و الخرفان ثم عاد اردوغان الى اصله و اللعبة التي يجيدها و هي الاعتذار و المسكنة كما فعل مع اسرائيل في قضية مرمرة و روسيا في قضية الطائرة الخ الخ ... و مع ذلك سيهلل الخرفان و يكبرون لان خليفتهم انتصر في كل الاحوال ربما ليعطينا كعادة الاخوان حين يسقطون درسا دعويا من زمن الصحابة و التابعين ...
7 - مراد الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:11
اتضحت اللعبه الان
قضية خاشقجي ماكانت الا لعبة من تركيا
لكي تشغل بها العالم وتخرج القس الامريكي
بهدوء
قضية خاشقجي ماكانت الا لعبة من تركيا
لكي تشغل بها العالم وتخرج القس الامريكي
بهدوء
8 - متتبع الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:16
أظن أن هناك علاقة بين " الاختفاء القصري " للكاتب السعودي و إطلاق سراح القص الأمريكي.
9 - تركيا انفضحت الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:24
الان اتضحت الامور هذا مقابل سكوت امريكا على اخفاء تركيا لخاشقجي و تلفيق القضية ربما للسعودية والايام بيننا
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