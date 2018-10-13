بوجديمونت يتهم سانشيز بالتعدي على حرية التعبير

هسبريس - إفي

اتهم رئيس إقليم كتالونيا السابق، كارليس بوجديمونت، رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، اليوم بالتعدي على حرية التعبير على خلفية إعلانه عن إتخاذ إجراءات قانونية إزاء القرار الصادر عن البرلمان الكتالوني بحق ملك إسبانيا، فيليبي السادس.

وصرح بوجديمونت بعد انتهاء اجتماع سياسي خلال زيارته إلى جزر فارو، بقوله "منذ متى والتعبير عن آراء سياسية تمثل جزءا كبيرا من السكان، حتى وإن كانوا من خارج كتالونيا؟".

وقال إنه كانت لديه أمال أن تكون "طريقة" سانشيز مختلفة عن الحكومة السابقة التي كان يترأسها ماريانو راخوي، ولكن هذا الإعلان "دليل" على أن هذه الآمال كانت "لا فائدة منها". ولام على سانشيز "الرد" باتخاذ إجراءات قانونية "على ما هو إرادة سياسية".

يذكر أن القرار الصادر عن البرلمان الكتالوني استنكر موقف الملك في أزمة كاتالونيا و"تبرير عنف" الشرطة في الأول من أكتوبر 2017 (موعد الاستفتاء غير القانوني)، ودعا القرار كذلك إلى إلغاء النظام الملكي الذي وصفه بأنه "عفا عليه الزمن وغير ديمقراطي".

وقد وصف رئيس الوزراء الإسباني هذا القرار في تغريدة له بأنه "غير مقبول"، وحذر من أنه سيتخذ "الإجراءات القانونية المناسبة دفاعا عن الشرعية والدستور ومؤسسات الدولة".

وسيشارك بوجديمونت اليوم في مؤتمر بلدان الشمال الأوروبي بعنوان "ممارسة الحق في تقرير المصير والحق في إتخاذ قرار بشأن الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين"، الذي يشارك فيه أيضا ممثلون قوميون من جزر فارو واسكتلندا وكاليدونيا الجديدة