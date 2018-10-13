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كُتّاب وآراء
البنتاغون يحقق في خرق إلكتروني لسجلات السفر
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تحقق في خرق إلكتروني لبعض سجلات السفر لديها على نحو أدى إلى كشف معلومات شخصية.
وقال الليوتنان كولونيل جوزيف بوتشينو، المتحدث باسم البنتاغون ، إنه حدث خرق لبعض "المعلومات المحددة للهوية الشخصية" بعدما تم اختراق موقع "متعهد تجاري واحد".
وأضاف المسؤول أن الخرق لم يؤثر إلا على نسبة صغيرة من العاملين وأن البنتاغون يحقق في الأمر. وتم إبلاغ القيادة العسكرية بهذا الخرق في الرابع من أكتوبر الجاري.
وقال تقرير للحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، إن البنتاغون كان بطيئا في حماية أنظمة أسلحة رئيسية من الهجمات الإلكترونية ،وإنه يجد من آن لآخر نقاط ضعف حرجة في تلك الأنظمة يمكن أن يستغلها المخترقون.
وفي الآونة الأخيرة أصدرت دول غربية إدانات منسقة إلى روسيا لإدارة ما وصفته بـ"حملة اختراق عالمية استهدفت مؤسسات مثل هيئات مكافحة المنشطات الرياضية وشركة للطاقة النووية ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية".
وبلهجة تعد من أقوى اللهجات التي استهدفت موسكو منذ الحرب الباردة، قالت بريطانيا إن "روسيا أصبحت دولة مارقة".