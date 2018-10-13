مسؤول إيراني يدعو إلى استمالة مناهضي ترامب

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وسائل إعلام فارسية، اليوم السبت، أن أحد كبار مسؤولي السياسة الخارجية في إيران دعا للتفاوض مع "حركات مناهضة لترامب" في الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير العقوبات الأميركية.

وقال حشمة الله فلاحت-بيشه، رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إن "أميركا ليست ترامب"، حسب ما نقلت صحيفة آرمان الإصلاحية.

وأضاف: "هناك مناخ دبلوماسي جديد لتخفيف التصعيد مع أميركا ومن المناسب لإيران ان تسلك دبلوماسية التفاوض واستمالة الحركات المناهضة لترامب في أميركا".

وقال إن من شأن ذلك أن يساعد في تخفيف الضغوط الناجمة عن استخدام واشنطن "القوة الواسعة المتركزة على العقوبات".

الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في 2015، وأعادت فرض عقوبات على طهران بهدف التوصل "لاتفاق أفضل"؛ حسبما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والمرحلة الأخيرة للعقوبات مقررة في الخامس من نونبر وتستهدف قطاع النفط الإيراني والبنك المركزي. بينما رفض المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عرض ترامب إجراء محادثات، ووصفه ذلك بـ"اللعبة الخطيرة"

لكن المحلل السياسي في طهران مهدي مطهرانيا وصف مقترح فلاحت-بيشه بأنه "مهم جدا"، إذ أنه يشير إلى تحول محتمل في موقف المحافظين بشأن التحدث مع الولايات المتحدة.

وقال مطهرانيا لصحيفة "همدلي" الإصلاحية إن "المقترح يأتي من محافظ كان أعضاء حزبه وصفوا (وزير الخارجية محمد) جواد ظريف بالخائن لأنه تفاوض مع الولايات المتحدة".

وأضاف الخبير ذاته: "لكن الآن ليست هناك ردود فعل مماثلة عندما يقترح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية إجراء محادثات".