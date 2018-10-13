24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)

  2. شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات (5.00)

  3. ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات (5.00)

  4. المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)

  5. تيري هنري يتولى تدريب نادي موناكو الفرنسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انفجار أنبوب للنفط يقتل عشرات اللصوص بنيجيريا

انفجار أنبوب للنفط يقتل عشرات اللصوص بنيجيريا

انفجار أنبوب للنفط يقتل عشرات اللصوص بنيجيريا
هسبريس ـ أ.ف.ب
السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:53

قتل ثلاثون شخصا، على الأقل، جراء انفجار أنبوب للنفط واحتراقه نتيجة عملية سرقة في جنوب شرق نيجيريا، كما أعلنت السلطات اليوم السبت.

وقع الحادث في آبا، التي تبعد 50 كيلومترا شمال شرق بورت-هاركورت، حيث كان لصوص محروقات يهاجمون أنبوبا للنفط تملكه شركة "بي.بي.أم.سي" المتفرعة من شركة النفط الوطنية "أن.أن.بي.سي".

وقال مسؤول في اجهزة الامن الوطنية، طالبا التكتم على هويته، ان "اكثر من 30 جثة محترقة قد عثر عليها مكان وقوع الحادث لدى وصول الأجهزة الأمنية، وعدد كبير من الأشخاص توجهوا الى المستشفى، في المدينة او خارجها، لمعالجة جروحهم".

وقال المتحدث باسم شركة النفط الوطنية، ندو أوغامادو، ان الضحايا هم لصوص كانوا يحاولون سرقة البنزين.

في تصريح لوكالة "فرانس برس" زاد أوغامادو: "لا استطيع ان اقدم حصيلة دقيقة في الوقت الراهن، لكني استطيع أن اقول لكم ان الانفجار سببه لصوص بنزين هاجموا انبوب النفط من مصفاة بورت هاركورت في آبا".

ودائما ما تتعرض شبكة انابيب النفط في نيجيريا، المنتج والمصدر الاول للخام في قارة إفريقيا، لهجمات تسفر عن حرائق أوقعت مئات القتلى في السنوات الاخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - grandis السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:59
لصوص شرفاء على ما يبدو.. نيجيريا ك معظم بلدان إفريقيا ثروات هائلة وتنمية معوقة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - محمد السبت 13 أكتوبر 2018 - 17:06
منطقيا هاته ليست محاولة سرقة لان النفط يستخرج من بلاده ويباع للخارج و امواله كدالك تبقى في الخارج. اللصوص في هاته الحالة هم حكومة نيجريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.