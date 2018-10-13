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كُتّاب وآراء
انفجار أنبوب للنفط يقتل عشرات اللصوص بنيجيريا
قتل ثلاثون شخصا، على الأقل، جراء انفجار أنبوب للنفط واحتراقه نتيجة عملية سرقة في جنوب شرق نيجيريا، كما أعلنت السلطات اليوم السبت.
وقع الحادث في آبا، التي تبعد 50 كيلومترا شمال شرق بورت-هاركورت، حيث كان لصوص محروقات يهاجمون أنبوبا للنفط تملكه شركة "بي.بي.أم.سي" المتفرعة من شركة النفط الوطنية "أن.أن.بي.سي".
وقال مسؤول في اجهزة الامن الوطنية، طالبا التكتم على هويته، ان "اكثر من 30 جثة محترقة قد عثر عليها مكان وقوع الحادث لدى وصول الأجهزة الأمنية، وعدد كبير من الأشخاص توجهوا الى المستشفى، في المدينة او خارجها، لمعالجة جروحهم".
وقال المتحدث باسم شركة النفط الوطنية، ندو أوغامادو، ان الضحايا هم لصوص كانوا يحاولون سرقة البنزين.
في تصريح لوكالة "فرانس برس" زاد أوغامادو: "لا استطيع ان اقدم حصيلة دقيقة في الوقت الراهن، لكني استطيع أن اقول لكم ان الانفجار سببه لصوص بنزين هاجموا انبوب النفط من مصفاة بورت هاركورت في آبا".
ودائما ما تتعرض شبكة انابيب النفط في نيجيريا، المنتج والمصدر الاول للخام في قارة إفريقيا، لهجمات تسفر عن حرائق أوقعت مئات القتلى في السنوات الاخيرة.