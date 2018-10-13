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كُتّاب وآراء
تنظيم "داعش" يخطف 130 عائلة في دير الزور
اختطف تنظيم داعش الجهادي نحو 130 عائلة في هجوم مضاد للسيطرة على مخيم للنازحين، في محافظة دير الزور السورية، حيث يحارب تحالف القوات السورية الديمقراطية، بقيادة الأكراد، الجماعات المتطرفة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه "يخشى على حياة حوالي 130 عائلة اختطفها داعش أمس، في هجوم مفاجئ شنه على مخيم البحرة، الواقع في ضواحي الضفة الشرقية لنهر الفرات، المعقل الأخير للأصوليين في سوريا".
وقال المرصد إن غالبية المختطفين، الذين لم يذكر عددهم، نساء وبينهن عضوات منشقات عن التنظيم، بالإضافة إلى نساء أخريات "مهاجرات" زوجات لأعضاء بـ"داعش" لقوا مصرعهم من قبل، كانوا يوجدون في ذلك المخيم الواقع شرقي سوريا عند الحدود مع العراق.
وأضاف المرصد أن غالبية النساء لديهن "جنسيات أجنبية"، دون إبداء مزيد من التفاصيل عن مصير المختطفين.
وسيطر التنظيم الإرهابي، أمس الجمعة، على المخيم لعدة ساعات عبر خلايا نائمة، حسب ما أفاد المرصد، مع أنه صرح بأن القوات السورية الديمقراطية استعادت السيطرة لاحقا بعد مواجهة أعضاء "داعش".