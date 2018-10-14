رئيس مصر يرفض أي دور جديد للإخوان المسلمين

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما وقع من أحداث غير مسبوقة في المنطقة العربية، سنة 2011، كان علاجا خاطئا لتشخيص غير حقيقي.

وقال السيسي، في حديث صحفي أوردت مضامينه وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "التشخيص السليم يتطلب من مثقفي ومستنيري الأمة العربية القيام بدورهم في انارة الطريق للجموع وللأجيال المقبلة من خلال التوصيف السليم للأوضاع الحقيقية".

واضاف أن "مثقفي الأمة العربية عليهم عبء كبير، ايضا، يتمثل في استخلاص الدروس مما حدث لكي لا تتكرر هذه الأحداث التي تسببت في ضياع دول بأكملها ومقتل وتشريد الملايين من العرب وتهديد مقدرات شعوب بأسرها".

وأشار إلى أن "مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى الخلاقة، بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف".

وشدد السيسي على "وجوب المحافظة على الدولة الوطنية وترسيخ مفهومها في نفوس الأجيال الجديدة كي ينشأوا على فهم دورها ومسؤولياتها بدقة وواقعية، ومن ثم يدركون اهمية الحفاظ عليها وعدم هدم مفهوم وكيان الوطن لصالح كل من يريد ذلك".

وقال في هذا الصدد إن لمصر وقيادتها موقفا واضحا في التعامل مع هذا الأمر، و"لا مكان في مصر لمن يرفع السلاح في وجه المواطنين او يروعهم او يرهبهم ولا مكان لمن يرفض التعايش السلمي ولا يؤمن بحق جميع المواطنين في الحياة الآمنة الكريمة".

وحول دور محتمل لجماعة الإخوان المسلمين في مصر قال الرئيس السيسي: "طالما انا موجود في السلطة لن يكون هناك اي دور للإخوان"، مؤكدا أن "الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها".