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الرئيسية | خارج الحدود | الأسد ينظّم الأوقاف ويحدد ولاية مفتي الجمهورية

الأسد ينظّم الأوقاف ويحدد ولاية مفتي الجمهورية

الأسد ينظّم الأوقاف ويحدد ولاية مفتي الجمهورية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 13 أكتوبر 2018 - 22:45

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً لتنظيم الأوقاف الإسلامية؛ يحدد فترة ولاية مفتي الجمهورية في ثلاث سنوات فقط ويمنح صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ويحل القانون، الذي أصدره الأسد ثم أجرى مجلس الشعب السوري تعديلات عليه في العاشر من الشهر الحالي، مكان قانون لتنظيم الأوقاف يعود إلى العام 1961.

وحدد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم "بناء على مقترح وزير الأوقاف".

وكان رئيس الجمهورية العربية السورية هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته. بينما يشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية منذ العام 2004.

ومنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، ويعتبره "الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا"، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس "المجلس العلمي الفقهي" و"مجلس الأوقاف المركزي".

ويحظر القانون على خطباء الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين "إثارة الفتن الطائفية واستغلال المنابر لأغراض سياسية، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، أو المشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها ،أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير او مفوض عنه".

وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، وفق القانون الحديث، "التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية".

وقد أثار القانون جدلاً خلال الأيام الماضية ورأى فيه البعض محاولة لتنظيم الخطاب الديني و"محاربة التطرف"، فيما اعتبر آخرون أن بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية. وذهب آخرون الى حد اعتبار انه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.

وقال وزير الاوقاف الحالي محمد عبد الستار السيد، في مقابلة تلفزيونية، أن القانون يأتي بعد "فوضى تشريعية ناتجة عن قوانين قديمة". وأضاف أن "هذه أول مرة في التشريع تصدر ضوابط ومعايير للعمل الديني وشروط لتعيين الائمة والخطباء وهذا انجاز كبير بأن يتم مأسسة هذا العمل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زكرياء المغربي السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:02
الرئيس السوري بشار الأسد أحسن رئيس الجمهورية في عهد سوريا حارب الإرهاب بجميع أنواعه ولن يردخ لضغوطات الأمريكية والأوروبية
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2 - محمد الزموري السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:20
الله يصلح شؤون المسلمين ويحفظ بلدانهم من كل شر ياربي تجمع شمل إخواننا السوريين وترجع سوريا إلى حالها اللهم ارحم موتاها وشافي جرحاها وأعد إ عمارها وادحر أعداءها يا رب.
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3
3 - rachida السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:32
تحية للرءيس بشار الاسد الذي جاهد للحفاظ على سوريا من مخطط التقسيم وتفكيك الجيش العربي السوري و نثمن صمودك في وجه الارهاب العالمي، ومعك وتحت قيادتك لا خوف على سوريا وسوف يعترف الجميع بما قدمته . .فعلا انت ابن الزعيم الذي لم يوقع ولنا ثقة كاملة انك ايضا لن توقع وتحية ايضا للشيخ الجليل بدر الدين حسون مفتي الجمهوية العربية السورية على صموده وتحية لكل فرد صمد داخل وخارج سوريا . .
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