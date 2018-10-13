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الرئيسية | خارج الحدود | البيدوفيليا تواصل الإطاحة بـ"أساقفة الفاتيكان"

البيدوفيليا تواصل الإطاحة بـ"أساقفة الفاتيكان"

البيدوفيليا تواصل الإطاحة بـ"أساقفة الفاتيكان"
هسبريس ـ أ.ف.ب
السبت 13 أكتوبر 2018 - 19:54

قرر البابا فرنسيس الأول، الذي استقبل اليوم السبت في الفاتيكان الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا، عزل أسقفين شيليين بسبب اعتداءات جنسية على قاصرين، فيما تواجه الكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد فضيحة غير مسبوقة.

واوضح الفاتيكان ان قرار البابا بإعادة رئيس الأساقفة الفخري فرنسيسكو خوسيه هونيوس، والأسقف الفخري ماركو انطونيو اوردينيس فرنانديز، الى الحياة العامة غير قابل للإستئناف.

وقال بينيرا، في تصريح صحافي مقتضب في ختام لقاء استغرق اكثر من نصف ساعة، "اجرينا نقاشا جيدا جدا وصريحا جدا مع البابا فرنسيس. ناقشنا الوضع الصعب الذي تعيشه الكنيسة في تشيلي في هذا الوقت".

واضاف الرئيس بخصوص هذا الموعد: "تشاركنا في التعبير عن الامل في أن تتمكن الكنيسة من ان تعيش انبعاثا حقيقيا وان تستعيد محبة الشعب".

وتواجه الكنيسة الكاثوليكية الشيلية محنة حقيقية منذ زيارة البابا فرنسيس، في يناير، وازدياد التحقيقات القضائية، التي بلغ عددها اليوم 119، حول اعتداءات جنسية مفترضة تعرض لها قاصرون وراشدون منذ ستينات القرن الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي السبت 13 أكتوبر 2018 - 20:11
ونعم الاسلام..
المشكل ان هاد الاساقفة كنا يدعون انفسهم ليس لهم حق الزواج..... الى ماتجوش بمراة اش غادي تتوقع منو.... باينة
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2 - مغربي السبت 13 أكتوبر 2018 - 20:30
أساقفة بيدوفيليون
أئمة بيدوفيليون
حاخامات بيدوفيليون
الكل يلبس ثياب دينه و لكنهم في الداخل من أشر الخلق ... وهناك أمثلة كبيرة في المغرب ابتداءا من تجار الدين في الحكومة الذين ينتهكون مال الشعب إلى منتهكي أعراض الشعب المقهور من أئمة و خصوصا في ضواحي المدن و البوادي
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