البيدوفيليا تواصل الإطاحة بـ"أساقفة الفاتيكان"

هسبريس ـ أ.ف.ب

قرر البابا فرنسيس الأول، الذي استقبل اليوم السبت في الفاتيكان الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا، عزل أسقفين شيليين بسبب اعتداءات جنسية على قاصرين، فيما تواجه الكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد فضيحة غير مسبوقة.

واوضح الفاتيكان ان قرار البابا بإعادة رئيس الأساقفة الفخري فرنسيسكو خوسيه هونيوس، والأسقف الفخري ماركو انطونيو اوردينيس فرنانديز، الى الحياة العامة غير قابل للإستئناف.

وقال بينيرا، في تصريح صحافي مقتضب في ختام لقاء استغرق اكثر من نصف ساعة، "اجرينا نقاشا جيدا جدا وصريحا جدا مع البابا فرنسيس. ناقشنا الوضع الصعب الذي تعيشه الكنيسة في تشيلي في هذا الوقت".

واضاف الرئيس بخصوص هذا الموعد: "تشاركنا في التعبير عن الامل في أن تتمكن الكنيسة من ان تعيش انبعاثا حقيقيا وان تستعيد محبة الشعب".

وتواجه الكنيسة الكاثوليكية الشيلية محنة حقيقية منذ زيارة البابا فرنسيس، في يناير، وازدياد التحقيقات القضائية، التي بلغ عددها اليوم 119، حول اعتداءات جنسية مفترضة تعرض لها قاصرون وراشدون منذ ستينات القرن الماضي.