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الرئيسية | خارج الحدود | الآلاف يشيعون قتلى برصاص إسرائيلي في غزة

الآلاف يشيعون قتلى برصاص إسرائيلي في غزة

الآلاف يشيعون قتلى برصاص إسرائيلي في غزة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 13 أكتوبر 2018 - 20:40

شيع آلاف الأشخاص سبعة فلسطينيين لقوا مصرعهم برصاص الجنود الإسرائيليين خلال احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" في غزة.

وكانت أكبر جنازة لثلاثة رجال من مخيمي النصيرات والبريج للاجئين. وحمل مئات الأشخاص الغاضبين، ورجال مسلحون يرتدون أقنعة، الجثث الملفوفة بأعلام "حماس " من "مستشفى الأقصى" حتى منازلهم، في وداع أخير، بينما كانوا يصيحون بعبارات: "الموت لإسرائيل" أو "كتائب القسام ستنتقم لكم".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "ما يقرب من 15 ألف متظاهر احتشدوا من مختلف المواقع الحدودية ،وأطلق بعضهم إطارات مطاطية مشتعلة، وأحجارا وقذائف مولوتوف، وقنابل على الجنود"، وأضاف بيان عسكري: "تسلق آخرون السياج الأمني في أحد المواقع الجنوبية، وزرعوا متفجرات وفجروها، وقاموا بفتح تجويف دخل عبره نحو 20 شخصا، وقامت القوات التي أطلقت طلقات تحذيرية بضبطهم على الفور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسين عمري السبت 13 أكتوبر 2018 - 21:24
كثيرون يعتبرون ما تقوم به المقاومة الفلسطينية الوطنية والاسلامبة "دون كيشوطية" غبية وبلبدة..وانه استفزاز لعدو يبحق عن ذرائع ليجتاح ويقتل مسيرات العودة شكل من أشكال جديد النقاومة لتحرير الارض والانسان ودحر عدو صهيوني احتل ارضا بدون موجب حق شرعي او قانوني او تاريخي..جاءت بدأت مسيرات العودة مع ذكرى مرور قرن من الزمان على وعد"بلفور"،والذي اعطى بموجبه نن لا يملك(الانجليز)لمن لايستحق لتذكير العالم بحف العودة المنسي لملايين الفلسطيتين المشردين في العالم..قم جاء "وعد ترمب وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونا تلاه من نقل لسفارة بلاده اليها.نعم يتساقط مائات الشهداء و الجرحى في حرب غير متكافئة. لكنها ضريبة تحرير وطن الفسطينبون لاينقصهم للرجال ولا العزيمة للقيام بذلك لكن امام شراسة وعدوان وتخاذل وحصار جار وتآمر وشقيق لايتبقى امامهم الا ابتكرار طرق للمقاومة..والمجد والخلود للشهداء...
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6
2 - assifnwourgh السبت 13 أكتوبر 2018 - 21:30
يحز في النفس أن تجد أن سبعة شهداء قتلهم العدو الصهيوني بلا تعليق واحد..
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8
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