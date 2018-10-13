الآلاف يشيعون قتلى برصاص إسرائيلي في غزة

هسبريس ـ مُتابعة

شيع آلاف الأشخاص سبعة فلسطينيين لقوا مصرعهم برصاص الجنود الإسرائيليين خلال احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" في غزة.

وكانت أكبر جنازة لثلاثة رجال من مخيمي النصيرات والبريج للاجئين. وحمل مئات الأشخاص الغاضبين، ورجال مسلحون يرتدون أقنعة، الجثث الملفوفة بأعلام "حماس " من "مستشفى الأقصى" حتى منازلهم، في وداع أخير، بينما كانوا يصيحون بعبارات: "الموت لإسرائيل" أو "كتائب القسام ستنتقم لكم".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "ما يقرب من 15 ألف متظاهر احتشدوا من مختلف المواقع الحدودية ،وأطلق بعضهم إطارات مطاطية مشتعلة، وأحجارا وقذائف مولوتوف، وقنابل على الجنود"، وأضاف بيان عسكري: "تسلق آخرون السياج الأمني في أحد المواقع الجنوبية، وزرعوا متفجرات وفجروها، وقاموا بفتح تجويف دخل عبره نحو 20 شخصا، وقامت القوات التي أطلقت طلقات تحذيرية بضبطهم على الفور".