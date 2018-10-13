24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:02
|07:28
|13:19
|16:28
|19:00
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فرنسا تطلق مهرجانها السينمائي لتشجيع الفن السابع في المغرب
- نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة"
- الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري"
- شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات
- ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات
نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)
المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)
- الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري" - (133)
- دراسة: تناول الخمور يُنشط الحيوانات المنوية للرجال - (85)
- هذه دلالات اهتمام الملك محمد السادس بقانون التجنيد الإجباري - (72)
- المنتخب الوطني المغربي يهزم جزر القمر بركلة جزاء في آخر اللحظات - (68)
- العثماني: مشروع قانون المالية يخلق 40 ألف منصب شغل بالبلاد - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الآلاف يشيعون قتلى برصاص إسرائيلي في غزة
شيع آلاف الأشخاص سبعة فلسطينيين لقوا مصرعهم برصاص الجنود الإسرائيليين خلال احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" في غزة.
وكانت أكبر جنازة لثلاثة رجال من مخيمي النصيرات والبريج للاجئين. وحمل مئات الأشخاص الغاضبين، ورجال مسلحون يرتدون أقنعة، الجثث الملفوفة بأعلام "حماس " من "مستشفى الأقصى" حتى منازلهم، في وداع أخير، بينما كانوا يصيحون بعبارات: "الموت لإسرائيل" أو "كتائب القسام ستنتقم لكم".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن "ما يقرب من 15 ألف متظاهر احتشدوا من مختلف المواقع الحدودية ،وأطلق بعضهم إطارات مطاطية مشتعلة، وأحجارا وقذائف مولوتوف، وقنابل على الجنود"، وأضاف بيان عسكري: "تسلق آخرون السياج الأمني في أحد المواقع الجنوبية، وزرعوا متفجرات وفجروها، وقاموا بفتح تجويف دخل عبره نحو 20 شخصا، وقامت القوات التي أطلقت طلقات تحذيرية بضبطهم على الفور".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
.
.