حماس: الاحتجاجات لن تتوقف بالوقود والدولارات

هسبريس ـ مُتابعة

قال الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيه، إن حالة العنف على الحدود بين غزة وإسرائيل "ستستمر لأنهم لم يطلبوا الوقود أو الأموال، ولكنهم طالبوا بحق شعبهم".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد أمر بوقف نقل الوقود إلى قطاع غزة الذي يمر عبر إسرائيل ردا على العنف على الحدود.

ورد هنيه على هذا القرار، في تصريحات نقلتها مجلة "تايمز أوف إسرائيل"، بقوله: "مسيراتنا الاحتجاجية ليست من أجل الوقود أو الدولارات، ولكن من أجل حق شعبنا الطبيعي".

وصرح زعيم الحركة الإسلامية، أثناء مشاركته في جنازة فلسطينيين لقوا حتفهم خلال المواجهات، بأن "دم الشهداء يقرب من تحقيق النصر على العدو الصهيوني".

وأضاف هنيه بأن "النضال سيتواصل حتى إنهاء الحصار عن القدس والأقصى، وجميع الأراضي الفلسطينية".