24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة"
- المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية
- شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات
- أحمد أوهاشم .. فنان أمازيغي يصارع المرض
- العثماني: مشروع قانون المالية يخلق 40 ألف منصب شغل بالبلاد
نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)
- المنتخب الوطني المغربي يهزم جزر القمر بركلة جزاء في آخر اللحظات - (98)
- هذه دلالات اهتمام الملك محمد السادس بقانون التجنيد الإجباري - (73)
- العثماني: مشروع قانون المالية يخلق 40 ألف منصب شغل بالبلاد - (70)
- الجزائر تنتهك القانون الدولي بالتضييق على تجار مخيمات تندوف - (66)
- أرباب المصحات الخاصة يطالبون بتسهيلات للاستثمار مثل الأجانب - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حماس: الاحتجاجات لن تتوقف بالوقود والدولارات
قال الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيه، إن حالة العنف على الحدود بين غزة وإسرائيل "ستستمر لأنهم لم يطلبوا الوقود أو الأموال، ولكنهم طالبوا بحق شعبهم".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد أمر بوقف نقل الوقود إلى قطاع غزة الذي يمر عبر إسرائيل ردا على العنف على الحدود.
ورد هنيه على هذا القرار، في تصريحات نقلتها مجلة "تايمز أوف إسرائيل"، بقوله: "مسيراتنا الاحتجاجية ليست من أجل الوقود أو الدولارات، ولكن من أجل حق شعبنا الطبيعي".
وصرح زعيم الحركة الإسلامية، أثناء مشاركته في جنازة فلسطينيين لقوا حتفهم خلال المواجهات، بأن "دم الشهداء يقرب من تحقيق النصر على العدو الصهيوني".
وأضاف هنيه بأن "النضال سيتواصل حتى إنهاء الحصار عن القدس والأقصى، وجميع الأراضي الفلسطينية".