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كُتّاب وآراء
خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب
قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إنه في حال ثبُت مقتل خطيبها، فيجب محاسبة الضالعين في ذلك بصرف النظر عن مناصبهم السياسية.
وحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قضية اختفاء خاشقجي، اشترطت "جنكيز" تقديم ترامب "مساهمة حقيقية" في الجهود المبذولة للكشف عما حدث داخل القنصلية السعودية في اسطنبول (يوم واقعة الاختفاء) حتى تقبل دعوته إلى البيت الأبيض.
ودعت جنكيز في مقال كتبته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى عدم الاكتفاء بالتنديد، بل العمل على معاقبة المتورطين في اختفاء خطيبها.
وأضافت: "إذا كانت الادعاءات صحيحة، وتم قتل جمال من قبل رجال محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي)، فهو بالتأكيد شهيد".
وتابعت: "إذا فقدنا جمال بالفعل، فإن الإدانة ليست كافية، ويجب محاسبة الأشخاص الذين أخذوه منا، بغض النظر عن مناصبهم السياسية، ومعاقبتهم وفق القانون".
كما أوضحت أنها لم تخسر وحدها خاشقجي (حال ثبت ادعاءات مقتله) بل "هو خسارة لكل شخص لديه ضمير وبوصلة أخلاقية".
وفي السياق، شددت خديجة جنكيز على وطنية خطيبها، وحبه الجارف لوطنه السعودية.
وأردفت بالقول: "سافر جمال حول العالم، لكنه يحب السعودية أكثر من أي مكان آخر، وهرب منها في أعقاب حملة قمع ضد المثقفين والناشطين الذين انتقدوا ولي العهد محمد بن سلمان".
وأشارت "جنكيز" إلى أنه قبل اختفاء خاشقجي كان "كثيرا ما يتحدث عن رغبته في أن يتمكن من السير في شوارع المدينة المنورة، حيث ولد ونشأ، وقضاء ساعات في التحدث مع أصدقائه".
ومضت قائلة: "لم يتخل(خاشقجي) عن حبه للسعودية، وعندما كانوا يصفونه بالمعارض كان يقول إنني صحفي حيادي أستخدم قلمي لفائدة بلادي".
واختتمت "جنكيز" مقالها في "نيويورك تايمز" الذي تزامن نشره مع عيد مولد جمال خاشقجي الستين (في 13 أكتوبر)، بالقول إنّ "القمع لا يدوم إلى الأبد، وفي نهاية المطاف يدفع المستبدون ثمن خطاياهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
وشعبها يموت جوعا
لكانت حلت هذه القضية وخلصتنا من هذه
التساؤلات التي لن تنتهي لكن امريكا تركيا
والسعودية انضمت لهم مؤخرا
والعالم كله يدعم هذه القضية
ومع دالك كأن جمال اختفى بي سحر ما او ركب ساعة الزمن اضن انه يجب علينا ان نستدعي الجاسوسات امر عاجل واقول لي اخواننا السعودين معكم الله ان كان حكامكم بارئين لن شكي ان هنالك طرف اخر لا نعرف عنه شيئ لي ننتضر
و في احد المناسبات قدمها جمال على انها مهتمة بي الشأن العماني و هذا ما يطرح عدة اسئلة هو هذه الخطيبة .
لفلوس كاينين اسيدي . اصحاب العمره سوف يضخون المزيد من العمله الصعبه في خزينه السعوديه ثم يليه موسم الحج عما قريب اضافه طبعا الى ارباح البترول.
من أراد الضلاله في قصة خاشقجي فليسمه للإعلام القطري والتركي ومن أراد الحق فليسمع للإعلام السعودي
ما شاء الله من خلال متابعتي لكل المواضيع التي طرحت عن خاشقجي والردود وأصحاب المقالات إستشفيت معلومه رائعه وهي الزخم الغزير والثقافة الإستثنائية للزملاء المغاربه
ومن يرى الإسهامات العبقرية في تحليل القضيه سيتسائل لماذا المغرب غارق في كل قضاياه ولا يوجد قضية صغيره او كبيره إلا فشل فيها
يخزي العين عنكم .. ما شاء الله والله أكبر.