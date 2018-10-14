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الرئيسية | خارج الحدود | خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب

خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب

خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب
هسبريس - الأناضول
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:20

قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إنه في حال ثبُت مقتل خطيبها، فيجب محاسبة الضالعين في ذلك بصرف النظر عن مناصبهم السياسية.

وحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قضية اختفاء خاشقجي، اشترطت "جنكيز" تقديم ترامب "مساهمة حقيقية" في الجهود المبذولة للكشف عما حدث داخل القنصلية السعودية في اسطنبول (يوم واقعة الاختفاء) حتى تقبل دعوته إلى البيت الأبيض.

ودعت جنكيز في مقال كتبته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى عدم الاكتفاء بالتنديد، بل العمل على معاقبة المتورطين في اختفاء خطيبها.

وأضافت: "إذا كانت الادعاءات صحيحة، وتم قتل جمال من قبل رجال محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي)، فهو بالتأكيد شهيد".

وتابعت: "إذا فقدنا جمال بالفعل، فإن الإدانة ليست كافية، ويجب محاسبة الأشخاص الذين أخذوه منا، بغض النظر عن مناصبهم السياسية، ومعاقبتهم وفق القانون".

كما أوضحت أنها لم تخسر وحدها خاشقجي (حال ثبت ادعاءات مقتله) بل "هو خسارة لكل شخص لديه ضمير وبوصلة أخلاقية".

وفي السياق، شددت خديجة جنكيز على وطنية خطيبها، وحبه الجارف لوطنه السعودية.

وأردفت بالقول: "سافر جمال حول العالم، لكنه يحب السعودية أكثر من أي مكان آخر، وهرب منها في أعقاب حملة قمع ضد المثقفين والناشطين الذين انتقدوا ولي العهد محمد بن سلمان".

وأشارت "جنكيز" إلى أنه قبل اختفاء خاشقجي كان "كثيرا ما يتحدث عن رغبته في أن يتمكن من السير في شوارع المدينة المنورة، حيث ولد ونشأ، وقضاء ساعات في التحدث مع أصدقائه".

ومضت قائلة: "لم يتخل(خاشقجي) عن حبه للسعودية، وعندما كانوا يصفونه بالمعارض كان يقول إنني صحفي حيادي أستخدم قلمي لفائدة بلادي".

واختتمت "جنكيز" مقالها في "نيويورك تايمز" الذي تزامن نشره مع عيد مولد جمال خاشقجي الستين (في 13 أكتوبر)، بالقول إنّ "القمع لا يدوم إلى الأبد، وفي نهاية المطاف يدفع المستبدون ثمن خطاياهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - زكرياء المغربي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:42
المملكة العربية السعودية حريصة على سلامة مواطنيها داخل المملكة وخارجها هذا ما هو إلا مؤامرة سياسية ضد السعودية تحياتي للشعب السعودي الشقيق من المملكة المغربية
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-269
2 - Abdelhak الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:49
هذه القضية الرابح الأكبر منها هو ترامب لأن سكوته سيتم باغلاق فمه بملايير الدولارات من السعودية تتجاوز صفقة القرن كما سميت.اما مقتل جمال فلا يهمه في شيء.
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97
3 - مغربية الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:50
والله العظيم انا محتارة في امر هذا جمال خاشقجي لو كانت دولة فقيرة وصغيرة واقتصادها واطي
وشعبها يموت جوعا
لكانت حلت هذه القضية وخلصتنا من هذه
التساؤلات التي لن تنتهي لكن امريكا تركيا
والسعودية انضمت لهم مؤخرا
والعالم كله يدعم هذه القضية
ومع دالك كأن جمال اختفى بي سحر ما او ركب ساعة الزمن اضن انه يجب علينا ان نستدعي الجاسوسات امر عاجل واقول لي اخواننا السعودين معكم الله ان كان حكامكم بارئين لن شكي ان هنالك طرف اخر لا نعرف عنه شيئ لي ننتضر
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-29
4 - زهير الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:51
اكدت عائلة الصحفي انها لا تعرف شيءا عن هذه الخطيبة المزعومة رغم ان الصحفي جمال كان على اتصال دائم بعائلته .
و في احد المناسبات قدمها جمال على انها مهتمة بي الشأن العماني و هذا ما يطرح عدة اسئلة هو هذه الخطيبة .
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-24
5 - أبو المهدي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:53
السعودية في ورطة كبيرة و حتى الفلوس ما بقاوش عندها باش ترشي كل من له علاقة بمقتل خاشقجي من أجل طمس القضية... ربما حان الوقت لينقلب السحر على الساحر !
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53
6 - hicham الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:55
عقلية هاوية تسيطر على النخبة الجديدة في السعودية. هل هناك صوت عاقل مسموع في البيت السعودي أم أن الصمت أصبح جريمة؟ و على الجميع التطبيل للولي
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19
7 - مغربي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:58
الصحافي المحترم خاشقجي هو شهيد الحرية كما قالت خطيبته و قد دافع عن رايه حتى استشهد والنظام السعودي لل يخفى بطشه على احد .
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21
8 - Mohamed الأحد 14 أكتوبر 2018 - 12:59
السعودية أصبحت تحارب كلمة الحق . كما تحارب معارضيها بشتى الطرق. وهدا بشهادة الدول الصديقة لها. إلى أين تريد السير بهذه العجرفة الزائدة. يحللون ويحرمون لأنفسهم كيف يشاؤون. كفاكم استهتارا يااااعرب!
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21
9 - ابو سارة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:03
التأخر في إعلان التحقيق يدل على أنه هناك شبه اتفاق على أن تخرج السعودية بأقل الخسائر. مقابل صفقات مادية كبيرة للأمريكان و تركيا. و تلفيق التهمة لأي أحد حسب سيناريو متفق عليه.
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3
10 - مرة أخرى الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:08
بعد ان أعلن بن سلمان فتح أبواب القنصلية للمحققين الأتراك تراجعت السعودية ولم توافق على دخولهم الى اليوم وهذا يثير الشكوك ويغرق السعودية أكثر.واعتكاف القنصل السعودي ببيته وإلغاء كل مواعيده ماهو إلا تهرب من شيء ما.الادلة التي بدأت تظهر تباعا وتؤكد توفر تركيا على تسجيلات بالصوت والصورة تثبت تعرض خاشقجي لمكروه ولمصير مريع.القضية شغلت العالم بأسره بكل أطيافه ويطالب السعودية بالتعاون والاعتراف بمصير الصحفي السعودي ولكن الظاهر انها تماطل وتعقد صفقات وراء الكواليس مع تركيا وأمريكا لتخفيف الضغط عليها والأكيد ان ملايير ستوزع لمنع كشف الحقيقة والتي تملك مفاتيحها مخابرات العالم وليس فقط امريكا وتركيا من اعتراض لمكالمات لابن سلمان يطلب فيها تصفية خاشقجي وغيرها من الاتصالات بين المسؤولين السعوديين تتعلق بالموضوع.مخابرات تركيا تملك الكثير من الادلة الدامغة منذ دخول الصحفي للقنصلية وعدم تسرعها لكشفها ماهو إلا محاولة لاستغلالها لابتزاز السعودية قدر المستطاع.خاشقجي مات لن تعيده تركيا للحياة ولكن مصلحة تركيا أهم.
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0
11 - Anir الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:09
5
لفلوس كاينين اسيدي . اصحاب العمره سوف يضخون المزيد من العمله الصعبه في خزينه السعوديه ثم يليه موسم الحج عما قريب اضافه طبعا الى ارباح البترول.
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12 - Hicham CH الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:10
Mr Jamal et mort. Et avant de rentrer il a laissé son téléphone chez elle. quand ils ont commencé de le torturé il a allumé sa montre connecter et les saoudianes ils ont été rendu conte seulement quand il est mort. après ils ont utilisé ses empreintes digitales pour effacé l'enregistrement mais ils ont pas arrivé d'effacer tout. Il est mort le même jour pas 15 homme de service secrète saoudite venu exprès.
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13 - حسين عمري الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:12
، لم تتردد جهات مأحورة في النيل من خديجة خطيبة الخاشقجي والتطاول على عرضها..لوكانت امريكية او صهيوتبة لسارع ترمب الى استقبالها و لنظمت حملات لمساندتها كونها مسلمة تركية شجع آكلي اللحوم النيئة والاقلام المأجورة على محتولة تشويه صورتها..الآن وبعد مرور اكثر من 12يوما على اختفاء الخاشقحي بدأت حظوظ العثورعليه سالما تتناقص في عيد ميلاده الستين محبوه وقراء زاويته ومتتبعوا تدخلاته يسألون الله تعالى السلامة له...إطراف التحقيق الثلاثة اصبحوا مشتركون في الجريمة:تركيا بصمتها وتكتمها. وعدم التدخل لانقاذ ما بمكن انقاذه امريكا بتغليب مصالحها الاقتصادية على سلامة نفس بشرية يعري شعارات حقوق الانسان وآل سعود و مناصريهم يحاولون طمس معالم جرم مشهود سيكون كابوسا ولعنة تطارد مل من أمر او نفذ او صمت. بخصوص الجريمة. تحية لكم استاذجمال اينما كنتم، في عيد ميلادكم ونحن على يقين ان حياتك ستكون اطول من حياة جلاديك،تحية لك من قرلئك محبيك..وقد تعلمنا الدرس والتقطنا الرسالة. إن الحياة موقف. ولا نامت أعين الجبناء....
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14 - wood الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:14
هذه المرأة وراءها شيء و أغلب الظن مخادعة من الدرجة الأولى و عميلة دولية . فهي التي استدرجت خاشقجي لسفارة بلاده في تركيا مع ان هذه الوثائق يمكن أن يسحبها من أي سفارة أو قنصلية في العالم . لكن تم التخطيط لإغتياله في تركيا لان تركيا لا يمكن ان تواجه السعودية ، لكن جهة ثالثة كانت تتابع ما يحدث عن كثب و تسجل الدلائل ، فكان المراد أن تنتهي العملية دون علم أحد و يسجل خاشقجي كشخص مختفي لا يعرف له متى و أين ٱختفى ، لكن الجهة الثالثة فضحت كل هذا الأمر بالصورة و الصوت و بكاميرات رسمية و معتمدة ، و ليس لدى السعودية إلا الإعتراف بالجريمة و تحمل عواقبها !!!
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15 - محمد سعيد KSA الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:15
السلام عليكم

من أراد الضلاله في قصة خاشقجي فليسمه للإعلام القطري والتركي ومن أراد الحق فليسمع للإعلام السعودي

ما شاء الله من خلال متابعتي لكل المواضيع التي طرحت عن خاشقجي والردود وأصحاب المقالات إستشفيت معلومه رائعه وهي الزخم الغزير والثقافة الإستثنائية للزملاء المغاربه

ومن يرى الإسهامات العبقرية في تحليل القضيه سيتسائل لماذا المغرب غارق في كل قضاياه ولا يوجد قضية صغيره او كبيره إلا فشل فيها

يخزي العين عنكم .. ما شاء الله والله أكبر.
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