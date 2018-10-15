ألمان يتظاهرون بهتافات مناهضة للتمييز العنصري

هسبريس - متابعة

نظّم عدد من الألمان، الأحد، مظاهرة في مدينة نوردينهام شمالي البلاد، للتنديد بالهجمات العنصرية التي طالت مساجد ومحلات تابعة للجالية المسلمة.

وتقدم المظاهرة عدد من أعضاء مجلس بلدية المدينة وممثلي الكنائس والمساجد والمنظمات المدنية فيها.

وشارك نحو ألفي شخص في المظاهرة، أطلقوا خلالها هتافات مناهضة للتمييز العنصري.