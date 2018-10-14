مستوطنة تدهس فلسطينيين اثنين شمالي الضفة

هسبريس - متابعة

قال شهود عيان، إن فلسطينيين أصيبا بجراح، اليوم الأحد، إثر دهسهما بمركبة تقودها مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأضاف الشهود، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن الموطنين أصيبا بالقرب من مستوطنة "كرني شمرون" شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، إثر تعرضهم للدهس من قبل مركبة تقودها مستوطنة.

وأوضح الشهود، أن المصابين نقلا للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحادث أو درجة خطورة إصابات الفلسطينيين.

وأمس الأول، استشهدت سيدة فلسطينية قرب مدينة نابلس (شمال)، إثر رشق مركبة كانت تستقلها بالحجارة، من قبل مجموعة من المستوطنين.