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الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنة تدهس فلسطينيين اثنين شمالي الضفة

مستوطنة تدهس فلسطينيين اثنين شمالي الضفة

مستوطنة تدهس فلسطينيين اثنين شمالي الضفة
هسبريس - متابعة
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:03

قال شهود عيان، إن فلسطينيين أصيبا بجراح، اليوم الأحد، إثر دهسهما بمركبة تقودها مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأضاف الشهود، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن الموطنين أصيبا بالقرب من مستوطنة "كرني شمرون" شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، إثر تعرضهم للدهس من قبل مركبة تقودها مستوطنة.

وأوضح الشهود، أن المصابين نقلا للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحادث أو درجة خطورة إصابات الفلسطينيين.

وأمس الأول، استشهدت سيدة فلسطينية قرب مدينة نابلس (شمال)، إثر رشق مركبة كانت تستقلها بالحجارة، من قبل مجموعة من المستوطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسين عمري الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:16
الصهاينة لافرق في التسميات بينهم مستوطن محتل مدتي عسكري رجال نساء..الجميع يتواجد على ارض مختلة..والجمبع دون استثتاء يحمل السلاج والجميع يفكر ويخطط لاذابة الفلسطينيين..داخل الضفة الغربية المحتلة لا يتعدى عدد الصهاينة 400..ومع ذلك لم يسلمها الصهاينة لعباس وسلطته..دوريات مراقبة مستمرة وإعتداءات بالجملة على الفلسطينين و متابعة ورصد مم طرف الامن الوقائي للسلطة..دهس مواطنة من طرف صهيوني ليست ارهابا...وليست خطيئة في دينهم المحرف انه قربان...!!من الارهابي.. ؟؟؟؟
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