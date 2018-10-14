24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية
- وسْم "ماساكتاش" يُلقي حجرا في بِرْكة عنف المغاربة ضد النساء
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع
- بلجيكا .. انتخابات جماعية بنكهة وطنية وأوروبية
- القرض الفلاحي يوزع سلفات بقيمة 74 مليار درهم
المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية (5.00)
بركة: الحكومة لم تشتغل على تجاوز الأعطاب في الجماعات المحلية (5.00)
رونار يؤكد إفلات المنتخب من "نتيجة كارثية" في تصفيات كأس إفريقيا (5.00)
- بزيادة تصل 500 درهم .. ارتفاع ضريبة "لافينييت" بحلول يناير القادم - (148)
- المنتخب الوطني المغربي يهزم جزر القمر بركلة جزاء في آخر اللحظات - (106)
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع - (65)
- رونار يؤكد إفلات المنتخب من "نتيجة كارثية" في تصفيات كأس إفريقيا - (63)
- موعد الانتخابات الرئاسية يؤجل إلغاء دعم الأسر الفقيرة في الجزائر - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أنور إبراهيم يعود إلى البرلمان الماليزي
أعلنت لجنة الانتخابات في ماليزيا، عودة أنور إبراهيم إلى البرلمان، بعد فوزه بمقعد عن مدينة بورت ديكسون، في انتخابات تكميلية أجريت يوم السبت.
ويعد فوز "إبراهيم" (71 عاما) خطوة تمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاق أبرمه مع رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.
وكان مهاتير محمد (93 عاما) الذي فاز في انتخابات 9 ماي الجاري على رأس ائتلاف باكاتان هارابان، تعهد بتسليم السلطة إلى إبراهيم "خلال سنوات قليلة" دون تحديد موعد.
وبحسب لجنة الانتخابات، فاز "إبراهيم" بنحو 71 بالمئة من إجمالي عدد الأصوات.
وحصل "إبراهيم" على 31 ألف و16 صوتا، في انتخابات شهدت نسبة مشاركة 58.25 بالمئة، حسب صحيفة "ماليزيا كيني" المحلية.
وتنافس "إبراهيم" على المقعد البرلماني مع ستة مرشحين آخرين.
وفي وقت سابق، توقعت اللجنة الانتخابية في البلاد أن تصل نسبة المشاركة 70% من بين إجمالي 75 ألف ناخب مؤهلين للإدلاء بأصواتهم.
وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية في ماي الماضي عن إبراهيم، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن منذ 2015.
وسُجن إبراهيم خلال العهد الأول لرئيس الوزراء مهاتير محمد(1981 ـ 2003)، وكان آنذاك نائبا له.
وأعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق (2009 ـ 2018).
وفي المرتين كانت التهمة هي "التورط في قضية أخلاقية"، فيما يقول أنور إن الدوافع وراء سجنه "سياسية".
ويضمن العفو الملكي لأنور تقلد مناصب رسمية.