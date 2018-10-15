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الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يتوعد برد مؤلم على مقاومة حركة "حماس"

نتنياهو يتوعد برد مؤلم على مقاومة حركة "حماس"

نتنياهو يتوعد برد مؤلم على مقاومة حركة "حماس"
هسبريس - متابعة
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 03:10

قال رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن "رد إسرائيل سيكون مؤلما إذا لم توقف حركة حماس الهجمات من قطاع غزة".

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة القدس، بحسب "هآرتس" العبرية.

وأضاف نتنياهو، إنه "إذا لم توقف حماس الهجمات من قطاع غزة ضد إسرائيل فسيتم إيقافهم بطريقة أخرى. نحن قريبون جدا من نوع مختلف من العمل".

وشدد على أن الرد "سيكون مؤلما ومؤلما جدا وسيشمل ضربات قوية جدا".

يأتي ذلك بالتزامن مع تهديد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بتوجه ما وصفه بـ"أقسى الضربات" لحركة "حماس" في غزة.

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