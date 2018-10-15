السعودية تتوعد بالرد على أي تهديدات وعقوبات

هسبريس - إفي

توعدت السعودية بالرد على أي تهديدات وعقوبات تفرض عليها، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من فرض عقوبات على المملكة حال تأكدت معلومات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله قنصلية البلد العربي في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

وأكد مصدر سعودي مسؤول لم يتم الكشف عن هويته في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بلاده ستردّ على التهديدات ومحاولات النيل منها بإجراء أكبر، رافضا في الوقت نفسه أي تهديدات ومحاولات للنيل من بلاده، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو باستخدام الضغوط السياسية، وترديد الاتهامات الزائفة.

وأوضح المصدر في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، الأحد، أن "التهديدات والتلويح بالعقوبات أيا كانت لن تنال من بلاده ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، لافتاً إلى أن "السعودية حكومة وشعبا ستضل ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".

وأشار المصدر السعودي إلى أن بلاده "لعبت دورا بارزا عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة جهود مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف، مستندة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وذلك من خلال موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي"، حسب قوله.

ووجّه المصدر المسؤول تقدير الرياض لوقفة ما وصفهم بالأشقاء في وجه "حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة".

وتشير تقارير صحفية إلى قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول التي دخلها بالثاني من الشهر الجاري للحصول على بعض الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته التركية التي كانت تنتظره خارج المبنى قبل اختفائه، لكن لا يوجد أي دليل على أنه خرج، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي أنباء عنه.

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز قد نفى اتهامات قتل خاشقجي.

وتأتي هذه الواقعة التي هزت جزءا كبيرا من المجتمع الدولي في لحظة تستعد فيها السعودية لاستضافة منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض في الفترة من 23 وحتى 25 من الشهر الجاري.

وتسببت قضية اختفاء خاشقجي في إعلان عدد من المدعوين والرعاة عدم حضورهم المنتدى بينهم رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم.