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الرئيسية | خارج الحدود | باريس تفتح مقارها الحكومية لاستضافة المشردين

باريس تفتح مقارها الحكومية لاستضافة المشردين

باريس تفتح مقارها الحكومية لاستضافة المشردين
هسبريس - إفي
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 18:29

تعتزم باريس وفي بعض بلدياتها فتح أبواب مقارها اعتبارا من نوفمبر المقبل لاستضافة المشردين خلال أشهر الشتاء، وفقا لما أعلنته عمدة العاصمة الفرنسية آن هدالغو اليوم.

وكان تعداد غير منشور أجرته عمدة باريس في فبراير الماضي قد كشف عن الافتقار إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف مكان للاستضافة، ومنذ ذلك الحين جرى إنشاء 800 في مبان بلدية ومن المتوقع بناء 700 أخرى بحلول مطلع عام 2019 ، بينما تتكفل الدولة بالباقي.

وأشارت هدالغو اليوم في تصريحات نشرتها صحيفة (لو جورنال دو ديمونش) الأسبوعية إلى أنه لحين بدء أعمال بناء الحلول النهائية، سيتم توفير أماكن بلدية جاري العمل بها فعلا.

وستقيم الحكومة المحلية في باريس، وسط العاصمة، قاعة استضافة مخصصة للنساء وتسع لـ100 شخص، وستكون هذه القاعة دائمة، إذ لن تقتصر على أشهر الشتاء وستهتم بها النساء فقط، على حد قول هدالغو.

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