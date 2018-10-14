مبعوث أممي يدين مقتل فلسطينية رشقا بالحجارة

هسبريس - إفي

أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، مقتل إمرأة فلسطينية في هجوم بالحجارة شنه مستوطنون يهود بالضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة الماضي.

وكانت الضحية وتدعى عائشة محمد طلال الرابي (47 عاما) وهي أم لثمانية أطفال، مع زوجها على الطريق في السيارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس حين تعرضت لهجوم بالحجارة على يد مجموعة من المستوطنين اليهود.

وتعرضت الرابي لضربات في الرأس بالحجارة ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها عقب وقت قليل من نقلها للمستشفى.

وكانت الضحية بالسيارة مع زوجها الذي أصيب، وابنتها البالغة من العمر تسع سنوات.

وعقب ملادينوف على هذا الهجوم في بيان قال فيه "أفهم أنه قد تم فتح تحقيق وأدعو السلطات الإسرائيلية لضمان قيادة المسؤولين عن الهجوم للعدالة بسرعة".

وأكد متحدث من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أمس السبت أن السلطات بدأت تحقيقا حول الواقعة.

وحذر المسؤول الأممي من أن "هذا النوع من الهجمات لن يؤدي سوى للانجراف نحو موجة عنف جديدة ستقوض الفرص في الوصول للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أحث الجميع على إدانة العنف ورفض الإرهاب".

وشيع أمس جثمان الرابي في حضور أكثر من ألف شخص، ببلدة بديا التي كانت تعيش بها الضحية، بشمال الضفة الغربية، وأعلن فيها إضراب عام كنوع من التعبير عن الاحتجاج على الهجوم.

وتأتي هذه الواقعة في أسبوع عنيف بالضفة الغربية، بعد أن أصيب الخميس الماضي إسرائيليان في هجوم بسلاح أبيض قرب حاجز عسكري في منطقة نابلس بالضفة الغربية، وقتل اثنان أخران الأحد الماضي في مصنع بمنطقة بركان الصناعية بالأراضي المحتلة.