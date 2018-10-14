خسائر زلزال إندونيسيا تفوق نصف مليار دولار

هسبريس - إفي

تسبب الزلزال، الذي ضرب جزيرة جزيرة سولاوسي الإندونيسية المعروفة أيضا أيضا بـ"سيليبيس"، مؤخرا بقوة 7.5 درجات ولحقته موجات المد العاتية (تسونامي) وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن ألفين و75 شخصا، في خسائر مادية بلغت قيمتها 531 مليون دولار، وفقا لما ذكره البنك الدولي.

وأفاد البنك الدولي في بيان بأن الرقم مذكور في تقرير مبدئي عن الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية والممتلكات الأخرى نتيجة الكارثة التي وقعت في 28 سبتمبر الماضي.

وصرح البنك الدولي بأن الرقم لا يتضمن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سقوط ضحايا وتدمير أراض وفقدان وظائف.

كما أعلن عن دفعة تمويلية بقيمة مليار دولار لمهام المساعدة وإعادة إعمار سولاوسي وجزيرة لومبوك الإندونيسية التي تضررت أيضا بفعل عدة زلازل في غشت الماضي.

ومن المقرر أن يتاح القرض وفقا لاحتياجات وطلبات الحكومة الإندونيسية التي تلقت أيضا إعانة مالية من البنك الدولي بقيمة خمسة ملايين دولار للمساعدة الفنية والمعنية بالتخطيط.

وستخصص الدفعة التمويلية إلى إنشاء مستشفيات ومدارس وطرق وتوفير إمدادات للمياه، وغيرها من الخدمات، فضلا عن تقوية أنظمة المراقبة والإنذار المبكر.