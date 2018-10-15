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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير دفاع أمريكا

ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير دفاع أمريكا

ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير دفاع أمريكا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 04:44

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ربما يخطط للاستقالة من إدارته.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" أذاعتها شبكة سي بي إس الأمريكية، الأحد، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ.

وقال ترامب: "ربما يغادر (ماتيس)، أعني أنه في مرحلة ما كل شخص يغادر .. هذه هي واشنطن".

وأضاف ترامب أن ماتيس "لم يبلغني بخططه فيما يتعلق بالاستقالة"، ولم يرد ترامب على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في أن يستقيل ماتيس.

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