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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى في سقوط طائرة صغيرة وسط حشد بألمانيا

قتلى في سقوط طائرة صغيرة وسط حشد بألمانيا

قتلى في سقوط طائرة صغيرة وسط حشد بألمانيا
هسبريس - رويترز
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:56

قالت الشرطة إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة من نوع سيسنا وسط حشد بولاية هيسن غربي ألمانيا، اليوم الأحد.

ونقلت "رويترز" عن المصدر ذاته أن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع شمالي مدينة فولدا.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن مناورة هبوط فاشلة لطائرة رياضية خفيفة في ولاية هيسن غربي ألمانيا، تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة فولدا بالولاية إن الطائرة اصطدمت بكلا الشخصين البالغين وطفل، عندما أرادت الإقلاع مرة أخرى خلال مناورة الهبوط الفاشلة على جبل "فاسر كروبه" بالولاية.

وأوضحت المتحدثة أن الطائرة لم تتمكن من الارتفاع ، ومن ثم اخترقت حاجزا، واصطدمت هناك بالمجموعة التي كانت واقفة على حافة المهبط بعد ظهر اليوم.

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