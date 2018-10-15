إيرادات "آب ستور" تتفوق على "غوغل بلاي"

هسبريس - د.ب.أ

أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تزايد الفجوة بين إيرادات المتجر الإلكتروني "آب ستور" التابع لشركة الإلكترونيات العملاقة "آبل" ومنافسه "غوغل بلاي ستور" التابع لشركة خدمات الإنترنت "غوغل". وبحسب البيانات الصادرة عن شركة "سينسور تاور" المعنية بمتابعة سوق التطبيقات، فإن هذه الفجوة وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الربع الثالث من العام الحالي وهي الأكبر منذ عام 2014 على الأقل ، حيث زادت مبيعات "آب ستور" عن مبيعات "غوغل بلاي" بنسبة 93%.

وأشار تقرير "سينسور تاور" إلى أن حوالي 66% من إجمالي إيرادات تطبيقات الأجهزة المحمولة خلال الربع الثالث من العام الحالي والذي بلغ 18.2 مليار دولار جاءت من خلال "آب ستور". وبلغت مبيعات "آب ستور" حوالي 12 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة نسبتها 23.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 9.7 مليار دولار.

في الوقت نفسه بلغت مبيعات "غوغل بلاي" 6.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 21.5 %عن الربع الثالث من العام الماضي حيث كانت 5.1 مليار دولار، بينما ظلت مبيعات موقع الأفلام "نتفليكس" أكبر مصدر للإيرادات بين التطبيقات من غير الألعاب خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث وصلت قيمة إيرادات "نتفليكس" إلى 243.7 مليار دولار.

كما زادت إيرادات ألعاب الأجهزة المحمولة بنسبة 14.9% سنويا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 13.8 مليار دولار بما يمثل 76% من إجمالي إيرادات مبيعات تطبيقات الأجهزة المحمولة خلال هذه الفترة، حيث كان نصيب "آب ستور" من هذه الإيرادات 8.5 مليار دولار ونصيب "غوغل بلاي" 5.3 مليار دولار.

في الوقت نفسه فإن "غوغل بلاي" يتفوق على "آب ستور" من حيث عدد مرات تنزيل التطبيقات وذلك لأنه يعمل مع الأجهزة المحمولة الرخيصة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، حيث زاد عدد مرات تنزيل التطبيقات بنسبة 10.9% في كل من "آب ستور" و"غوغل بلاي" ليصل إلى 27.1 مليار مرة بزيادة نسبتها 24.4 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.