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الرئيسية | خارج الحدود | اتصال هاتفي يجمع الملك سلمان بالرئيس أردوغان

اتصال هاتفي يجمع الملك سلمان بالرئيس أردوغان

اتصال هاتفي يجمع الملك سلمان بالرئيس أردوغان
هسبريس - متابعة
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:55

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفي الاتصال ذاته أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف الوكالة أن "خادم الحرمين الشريفين أكد حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة ـ بإذن الله".

ومن جانبه، "أكد الرئيس أردوغان تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها" يورد المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - adam الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:04
القضية باينة طمسات.. السعودية تورطات في مقتل الصحفي.. لكن لدى السعودية المال وسيتم نسيان هاته القضية.. تركيا ليس في مصلحتها عداوة السعودية.. كل هاته البهرجة الصحفية هي من اجل لاستهلاك الاعلامي
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82
2 - saido الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:06
الاتصال مرتبط بصفقة .. الرئيس التركي اتصل بالملك السعودي ليشترط و ليؤكد له ان الادلة تتبث ان المخابرات السعودية سببا مباشرا في اغتيال الصحفي .. في حالة ما كان الاختيال خقيقة
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44
3 - غيفارا الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:06
وجثة الرجل أين هي يجب كشف المجرمين
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60
4 - ali الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:06
من فبل كانت تركيا دولة تصنف من الدول التي يجب الحءر من التعامل معها واليىدوم اصبحت دولة شقيقة .الله يعز يمات دونالد ترامب رفم المليارات التي اخدها من السعودية الا انه لم يظهر اي ضعف او خنوع للسهودية فيما يخص قضية خاشقجي وتوعد اليعودية في حال ثبوت تورطها في اختفاءه. فلم تجد السعودية بدا من الطبطبة على تركية لعلها تغطي عليهم في كارثة التي ستقع فبها
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34
5 - fattah rif الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:07
كيفما كانت الإتصالات السعودية التركية فلن تعيد العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها في ضل اختفاء المعارض السعودي البارز خاشقجي داخل السفارة السعودية في اسطنبول ومع حصول أنقرة على دليل قاطع حول طريقة تصفيته داخل السفارة المذكورة.
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20
6 - مقاطع الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:07
عجبا للنفاق السياسي، المسألة و مافيها أن ترامب ضغط على العربية السعودية لضخ المزيد من المال في خزانة الولايات المتحدة و بعدما أفاق الملك سلمان من غفلته اراد التقرب من تركيا ضدا في ترامب..
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31
7 - Escobar الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:11
من حفر حفرة لأخيه سقط فيها. مقولة تنطبق على ما وقع للسعودية كم من محاولة لاسقاط تركيا بالتواطؤ مع أمريكا و الامارات. كم من محالة للايقاع بتركيا في انقلاب داخلي لاكن كلها فشلة . و الآن سقطة السعودية في قبضة الاتراك بطريقة غبية تظهر مدى ضعف وغباء المخابرات السعودية. التاريخ يسجل الإخفاقات العربية. فكم ستدفع السعودية مقابل سكوت الأتراك؟؟؟؟؟؟؟؟
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37
8 - سعيد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:20
سبحان الله بين ليلة و ظحاها أصبحت تركيا شقيقة ،و بالامس القريب كانت عدوة مارقة، داعمة للإخوان المسلمين و مؤازرة لإمارة قطر و يجب الإطاحة برءيسها بالتعاون مع الإمارات و فتح الله غولن ووو ، انه موقف قريب من الاستعطاف و دليل آخر على أن هناك شيء فظيع وقع خلف جدران القنصلية،
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21
9 - Mehdi الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:21
هدا هو مايسمى بالنفاق السياسي .... إخوة لكن غي نفس الوقت آعداء
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13
10 - خالد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:23
نحب المملكة العربية السعودية بدون طمع
ونحب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ونعلم جميعا ان السعودية تتعرض لمؤامرة الكل يطمع في المال نحن المغاربة نحب السعودية والملك بدون طمع ونحب دول الخليج ومعهم في السراء والضراء سياسة الابتزاز والاستفزاز والمكر بالشعوب لا تنفع وعلى السعودية ان لا تاكل التفاحة الفاسدة مرة أخرى وان تبحث عن الحلفاء المخلصين والسيد دونالد ترامب لايوفكر الا في المال ومصلحة إسرائيل
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-88
11 - محايد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:30
السعودية متورطة الى درجة انها تستنجد بتركيا لانقادها وايجاد مخرج لها رغم كونها ساندت علانية دولة قطر بل واوفدت جيشها للدفاع عنها وحمايتها من جارتها السعودية وحلفائها.
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18
12 - Peace الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:32
اللهم وحد الامة الاسلامية جمعاء لما فيه خير. امين يا رب العالمين

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ" صدق الله العظيم
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15
13 - مكناسي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:36
المسألة وما فيها عقد صفقة لطمس قضية الاغتيال ولتعافي الليرة التركية بضخ الدولار السعودي في اقتصاد تركيا ولإسكات ترامب بالمال.
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10
14 - الواقعي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:41
تركيا في وضع اقتصادي صعب و كانت تحتاج المال و الدولة الوحيدة التي حاولت مساعدتها هي قطر لكن بدون جدوى.بعث الله لها هدية من السماء بارتكاب السعودية لحماقة ما بعدها حماقة و الان المال السعودي سينقذ التجربة التركية ليس حبا فيها و لكن خشية الفضيحة العالمية بمقتل الخاشقجي.السياسة ليست فيها عواطف
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17
15 - سوسي حر. الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:41
هناك اشياء تطبخ فالكواليس بين امريكا و تركيا و السلطات السعودية..هناك صفقة سوف تبرم فالايام القادمة و دماء جمال خاشقجي تفرق بين القبائل..لهجة تركيا تغيرت و الافراج عن القس الامريكي..الليرة التركية عادت الى قيمتها..ترامب يقول لا عقوبات اقتصادية على السعودية و اتصالات بين الملك سلمان و اردوغان...من المرجح الاتفاق على تلفيق تهمة الاختطاف و القتل الى طرف ثالث و التضحية باشخاص من السعودية و ابعاد التهمة من سلمان و ابنه...
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9
16 - خالد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:47
التعليقات تنم على الحثد الدفين مثل مانراه في اليوتيوب وجميع وسال التواصل شمال افريقيا معروف من عشرات السنيين بمدى حقده على الخليج وامنيته بزواله تسالون عن خاشقجي وسلامته مند متى وسلامة السعودي مهمه لدى المغربي لهدة الدرجة انه الحقد والدفين على السعودية
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-12
17 - مغربية امريكية الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:47
ظهرت الحقيقة اردوغان اجبن ما يكون اطلق سراح القس وهذا ما كنا نريد وتم ذلك تحت ظغوط امريكية بعدما تم الاثبات بينهم ان تركيا متورطة في اختفاء الصحفي خاشجقي بينما السعودية ردت على امريكا وقالت لها نحن لا نخاف واي عقوبة تصدر في حقنا سنرد بالمثل و ان لا ينسو ان السعودية مشاركة في الاقتصاد العالمي وكتلتها قوية جدا عليكم بقراءة الرد الرسمي القوي للسعودية الذي صدر امس بينما اردوغان اظهر حقيقته انهم المتأسلمون تجار الدين الذين يضحكون على صيصان الامة والاعلام الامريكي لم يظهر رد السعودية على امريكا لكن هنالك قناة قامت ولم تقعد و تسب في السعودية اليوم كله والى الان
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-6
18 - diaz med الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:52
الله اكون في عون ااسعودية.اعداؤها كثروا.اما طمعا في اموالها ، اما حسدا على ماانعم الله عليها من الخيرات واما ( وهذه هي الحقيقة) لخراب الدول العربية والاسلامية..ولكن هيهات! اذا قدر الله وسقطت السعودية فكونو على يقين ان المليار المسلم او اكثر سيجاهد في سبيل مقدسات المسلمين التي تشكل الخط الاحمر لكل.مسلمي العالم.من منا لا يتمنى ان يموت في سبيل بيت الله وقبر النبيء صلعم.؟
اللهم احفظ المملكة السعودية من كل شر.
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-2
19 - sss الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:54
بالله عليكم ، و بكل صدق ، هل مقر القنصلية ،هو المكان
الأنسب لإخفاء أو إغتيال المعارض خاشقجي ؟
ألا توجد أماكن أخرى مناسبة لتنفيذ هذه الجريمة ، دون ترك
أي آثر؟
إقترحوا وستجدوا خيط الحقيقة .
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1
20 - زيطان الغماري الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:54
ااضن انه كانت مؤامرة اقلابية في السعودية والضحية كان ربما له يد ، والسبب دخوله القنصلية زوجته الجديدة التركية لكي يستطيع الزواج بها يجب ان يطلق زةجته الاولى في القانون التركي
لهدا تدخلت عدة دول في القضية
ادا نقلب الغرب على المملكة ففرض عليها عقوبا فما عليها الا ان تتعامل مع جاراتها الكبيرة وتتصالح معه لان مصيرهما مشترك، ولو اختلفت مع في المدهب
وسترتفع الاسعار البترول مما سيزيد غضب دول العالم على المملكة.
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2
21 - الحقيقة المرة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:56
المغاربة اعماهم حقدهم على السعودية
السعودية دول ذات سيادة و ثقل اقتصادي كبير و لا يستطيع احد ان يمسها .
اما عن تركيا فقد فضحها الله عندما افرجت عن القس رغم عنترية اردوغان ،اكيد انها متورطة في قتل الصحفي و كيف لا و هي اطلقت القس الذي كانت تعتبره جاسوس .
اما التقارب فامر عادي لان السعودية لديها استثمارات ضخمة في تركيا و السياح السعوديين هم من يدفعون الاموال عند زيارتهم لتركيا فلن تضحي تركيا بتلك الاموال رغم ان السعودية بريىة من دم الصحفي و هناك جهات اخرى
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-4
22 - ali الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:04
الى الاخت المغربية من امريكا .حتى اردكان كان مخرج عينيه فيما سبق مع امريكا واليوم يطءط الراس ويطلق سراح القس .البيان السعودي لن يؤتي اكله مع امريكا حتى وان كانت السعودية هي الصين نفسها فلن تجرء على اي اجراء ضد امريكا هذا واقع .امريكا هي من تحكم العالم .اما الاقتصاد السعودي لا يساوي بضع ملايين من البراميل من البترول غير ذالك لا شيء .امريكا قالت قف .يجب ان تقف قلت اجلس فعليك بالجلوس دون نقاش .وللاسف
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-4
23 - Joookr الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:05
اولاً السعوديه اكبر من انها ترضخ لاحد واستثماراتها بالمليارات بامريكا لو سحبتها بيتاثر اقتصاد امريكاو
وثانياً السعوديه لو خفضت انتاج النفط بيرتفع سعره ع امريكا
وثالثاً لو غيرت عملة بيع النفط من الدولار لاي عمله بتنزل قبمة الدولار
والاهم من هذا السعوديه ماهي غبيه انها تجازف وتغتال احد المعارضين داخل السفاره وي كثر المعارضين اللي بلندن ولا عمرها تعرضتهم السعوديه فصحو ي اخوان من الغفله هذي
هذي حمله ممنهجه ع السعوديه فاياليت تتركو عنكم المهاترات هذي وبكره تبين الحقيقه بااذن الله
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-1
24 - موحا لكضاض الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:08
الجميع يعلم ان تركيا هي التي اخفت الصحفي وربما قتلته لكن الاخوان يكابرون ودائما اردوغان يفشلهم و ما اثار فضولي و بعد متابعتي لهذه المعمعة منذ البداية هو ان اردوغان يتحدث لمتابعيه وانا واحد منهم لكن بكل حيادية بلغة العاطفة يجلب حوله من تغلب عليهم العاطفة اما اذا راقبت الافعال فصفر نتيجة. السعودية بالرغم من اختلافي معها لا تكثر الحديث لكن ضرباتها قوية جدا تتعامل بكل تريث وبخطوات ثابثة ولما تقول تفعل وبعدما هدد ترامب السعودية امس بالعقوبات ردو عليه فالحين وقالو له اي عقوبات سيتم الرد عليها بالمثل فحنى رأسه وقال ان واشنطن ستخسر اذا فقدت الصفقات العسكرية مع السعودية اطلعو على الاخبار فالقنوات الروسية و العربية استمعو للرد السعودي واستمعو ما قاله ترامب بالبيت الابيض. اردوغان دمية خلقتها امريكا واوروبا ليثق به العرب و يتبعوه الى ان يهلكو ويخربو بيوتهم بايديهم لا اقل ولا اكثر اللعبة انكشفت الان
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-1
25 - souad الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:11
ان كانت ستدفع لهم وبالدولار فلا جناح عليها ....هههه
الم نساهم نحن في محنة اليمنيين ....والمصيبة اننا ساهمنا لببلاش .....لم نرى فلسا واحدا .....
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-1
26 - مغربية امريكية الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:18
لخويا علي رقم 22 فرق كبير بالسياسة الدولية وكيف ينظر الامريكان للسعودية ولتركيا تركيا مهضومة لديهم بعض الشيء قالت ام لم تقول لا يهمهم ولا يكثرثون يعرفون جيدا اردوغان انه مجرد شخص يلعب دور ما في الشرق الاوسط و سهل اسكاته اما السعودية فمسؤولية كبيرة جدا لانهم أولا يكرهونها جدا ثانيا تعتبر هي رمز كل المسلمين و ثقل اقتصادي و سياسي كبير فالعالم دورهم كبير جدا فاذا صدر منهم شيء فهي مسؤولة عليه جدا و الامريكان لم يصلهم بعد خبر الرد السعودي الرسمي ولا اظن ان القنوات فهذه الحالة انها ستعممه على كل الشعب لكن قناة واحدة إخبارية التي تتحدث عن الموضوع وثارت اعصابهم لان بالنسبة لهم السعودية اذا قالت امر ما لن تلعب معهم و خطاب السعودية لامريكا يعتبر هنا تهديد اقتصادي لامريكا يعني قلبو عليهم الموضوع. أمريكا لمن تبيع كل منتجاتها وصناعتها؟ اروبا لها سلعتها وصناعتها تبيع للخليج خاصة السعودية فاذا قررت السعودية عدم التعامل معهم سينتهي امرهم الله يلطف ان شاء الله عاشت أمريكا فضحت اردوغان و ظهر ضعفه الحقيقي و السعودية ستتصالح معها ان شاء الله لان أمريكا أصبحت غالية جدا لمجرد ان ترامب قاطع السلع صينية
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