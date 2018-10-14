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كُتّاب وآراء
اتصال هاتفي يجمع الملك سلمان بالرئيس أردوغان
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وفي الاتصال ذاته أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف الوكالة أن "خادم الحرمين الشريفين أكد حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة ـ بإذن الله".
ومن جانبه، "أكد الرئيس أردوغان تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها" يورد المصدر ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
ونحب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ونعلم جميعا ان السعودية تتعرض لمؤامرة الكل يطمع في المال نحن المغاربة نحب السعودية والملك بدون طمع ونحب دول الخليج ومعهم في السراء والضراء سياسة الابتزاز والاستفزاز والمكر بالشعوب لا تنفع وعلى السعودية ان لا تاكل التفاحة الفاسدة مرة أخرى وان تبحث عن الحلفاء المخلصين والسيد دونالد ترامب لايوفكر الا في المال ومصلحة إسرائيل
"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ" صدق الله العظيم
اللهم احفظ المملكة السعودية من كل شر.
الأنسب لإخفاء أو إغتيال المعارض خاشقجي ؟
ألا توجد أماكن أخرى مناسبة لتنفيذ هذه الجريمة ، دون ترك
أي آثر؟
إقترحوا وستجدوا خيط الحقيقة .
لهدا تدخلت عدة دول في القضية
ادا نقلب الغرب على المملكة ففرض عليها عقوبا فما عليها الا ان تتعامل مع جاراتها الكبيرة وتتصالح معه لان مصيرهما مشترك، ولو اختلفت مع في المدهب
وسترتفع الاسعار البترول مما سيزيد غضب دول العالم على المملكة.
السعودية دول ذات سيادة و ثقل اقتصادي كبير و لا يستطيع احد ان يمسها .
اما عن تركيا فقد فضحها الله عندما افرجت عن القس رغم عنترية اردوغان ،اكيد انها متورطة في قتل الصحفي و كيف لا و هي اطلقت القس الذي كانت تعتبره جاسوس .
اما التقارب فامر عادي لان السعودية لديها استثمارات ضخمة في تركيا و السياح السعوديين هم من يدفعون الاموال عند زيارتهم لتركيا فلن تضحي تركيا بتلك الاموال رغم ان السعودية بريىة من دم الصحفي و هناك جهات اخرى
وثانياً السعوديه لو خفضت انتاج النفط بيرتفع سعره ع امريكا
وثالثاً لو غيرت عملة بيع النفط من الدولار لاي عمله بتنزل قبمة الدولار
والاهم من هذا السعوديه ماهي غبيه انها تجازف وتغتال احد المعارضين داخل السفاره وي كثر المعارضين اللي بلندن ولا عمرها تعرضتهم السعوديه فصحو ي اخوان من الغفله هذي
هذي حمله ممنهجه ع السعوديه فاياليت تتركو عنكم المهاترات هذي وبكره تبين الحقيقه بااذن الله
الم نساهم نحن في محنة اليمنيين ....والمصيبة اننا ساهمنا لببلاش .....لم نرى فلسا واحدا .....