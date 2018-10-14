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الرئيسية | خارج الحدود | من الثكنة إلى الحبس .. القضاء الجزائري يأمر بسجن خمسة جنرالات

من الثكنة إلى الحبس .. القضاء الجزائري يأمر بسجن خمسة جنرالات

من الثكنة إلى الحبس .. القضاء الجزائري يأمر بسجن خمسة جنرالات
هسبريس - الأناضول
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:55

أمر القضاء العسكري بالجزائر، اليوم الأحد، بإيداع 5 جنرالات وعقيد، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، بدأت في يونيو الماضي، وفق إعلام محلي.

ونقلت فضائية "النهار" (خاصة ومقربة من الرئاسة) أن "قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (محكمة عسكرية جنوب العاصمة)، أمر اليوم بإيداع 5 جنرالات وعقيد سابق، الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية".

وبحسب المصدر ذاته، يدور الحديث عن "القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية".

كما طال قرار الحبس المؤقت "مدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف".

وإلى جانب هؤلاء الجنرالات ذكرت الفضائية أن القاضي أمر أيضا بحبس عقيد سابق عمل مديرا للمخابرات بمحافظة وهران (غرب)، دون أن تذكر اسمه.

والحبس المؤقت في الجزائر يلجأ إليه القاضي في حال عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين وقد تصل مدته 4 أشهر قابلة للتجديد.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "النهار" التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية استمع إلى هؤلاء الضباط الكبار المتابَعين بتهمة "الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية".

ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب شهر شتنبر الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات (الخمسة)، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر".

وبحسب "النهار"، فإن تلك التطورات تأتي بعد أن "طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق بعدم التسامح مع الفاسدين وأسدى تعليمات لعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية، حيث أنهى سياسة اللاعقاب مع المسؤولين المدنيين والعسكريين الفاسدين".

وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، عبر إحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.

وعام 2015 صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.

ومنذ يونيو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).

وفسّرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - mayssa الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:30
برافو برافو برافو لعكوبة للعفاريت دياولنا
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105
2 - عزوز الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:34
متى سيأتي الدور على المفسدين في الجيش المغربي .ام المغرب دائما الاستثناء
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113
3 - akram الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:36
سابقة في الجزائر محاكمة كبار الجنيرالات واتمنى ان كانو جادين حقا في محاربة الفساد ان يلتفتو الى رجال الاعمال الدين نهبو البنوك و الوزراء السابقين و الولاة و المسؤولين الكبار في مؤسسات الدولة كما ادعو الله عزوجل ان يسلطهم على بعضهم وان يعريهم امام الشعب امين
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45
4 - ali الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:38
الغريب في هذا البلد هو ان الجيش فقط من يحاسب .كلمت يحاسب بين قوسين .الا يوجد وزراء يحاكمون على المليارات التي صرفة في لا شيء .مع قرب الانتخابات في الجزاءر تبدء المسلسلات الجزاءرية في محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين والشعب المسكين يصفق ويفتخر بكون بلده تحارب الفساد بالمعنى الجزاءي بطبيعة الحال . ومع نهاية الانتخابات ووضع البيادق في اماكنها المخطط لها وارساء دعاءم النظام العسكري يعود اطناب الفساد الى سابق عهده .ومن يطالب بمحاكمة العسكر عندنا اقول له نحن لسنا دولة عسكرية نحن دولة مدنية ملكية .
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-29
5 - عبد الصمد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:40
لا يهمني سبب الا عتقال بقدر ما همني تطبيق المحاسبة
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47
6 - Housseimi الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:44
واخيرا بدءا الدخول الى الطريق الصحيح
الفساد لا يوقفه الا العقاب الصارم.
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46
7 - H MEN الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:45
اخ بوتفليقة يحاكم من يعارض خلافته لاخيه,كاين هي 5 لي شفارة اما الباقي فنزهاء
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-17
8 - Mustapha الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:48
دب هاد الجنرالات يله بانو بأنهم فاسدين راه تيديرو ليهم الصبونه باش يضخو دماء جديد في الجيش حيت الجنرالات معديش يسمحوا في السلط والمال هكاك ضروري من الحيله .
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13
9 - سليم الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:49
اتنمنى القضاء على الفساد والمفسدين في والقانون فوق الجميع
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10
10 - أبو الفتح الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:52
الجنيرات كانوا عايشين من أموال تهريب المخذرات الصلبة واتهام المغرب بأنه مصدرها ..لذلك كان العسكر يقف في وجه كل محاولات المصالحة وفتح الحدود مع المغرب . لكن أمرهم فضح في الصيف حيث تم اكتشاف " الغبرة " مخبأة في وسط شحنة من اللحوم القادمة من البرازيل لفائدة القوات المسلحة الجزائرية ... وأثبتت التحقيقات انه هؤلاء المعتقلون هم يقفون وراءها لذلك تمت إقالتهم وهاهم يحاكمون.
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-3
11 - محايد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:57
الامر لا يبشر بخير وشخصيا اتوقع انقلابا عسكريا في الجزائر على خلفية هذا الموضوع الذي لن يتضم هضمه بسهولة ولا تنسوا ان الجزائر تنتمي الى العالم الثالث بكل سلبياته المادية والعقلية....
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-10
12 - hamza27 الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:05
mis à la prison parce qu'ils refusent un 5eme mandat de bouteflika. les pauvres. hk
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-6
13 - Nobody الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:09
Vive la justice.Nous voulons voir ca chez nous
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4
14 - abdou الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:09
Ça sent la préparation du terrain pour l'après Bouteflika
commandité par un décideur principal ou bien il s'agit d'une guerre propre entre généraux toujours en préparation à après Bouteflika
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2
15 - abdellatif الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:18
nous voulons la meme chose au maroc
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1
16 - متتبع الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:19
جنرالات الجزائر هوما اللي خارجو على الجزائر .. هربو آلاف المليارات دولار خارج البلاد .. الجزائر كانت ستكون أكثر ازدهار من دول الخليج .. زيد على ذلك ميآت المليارات التي تنفق على التنظيم الإرهابي الذي خلقوه لتلهية الشعب الجزائري الشقيق.
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0
17 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:20
اعتقال هؤلاء القادة العسكريين لا يتعلق بالفساد كما يدعي النظام بل الخوف من قيامهم بانقلاب عسكري او الفرار نحو الخارج لتاسيس مجموعة الضباط الاحرار لانقاد الجزائر و قضحهم لما يجري داخل المؤسسة العسكرية او رئاسة الجمهورية في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية دون ان نغفل جزئية مهمة و هو ان اعفاء هؤلاء الضباط غير قانوني لان الرئيس الذي اصدرت قرارات الاعفاء باسمه يوجد في حالة موت سريري منذ سنوات و بالتالي فان اعفاءهم جاء عن طريق النصب و الاحتيال على الشعب الجزائري و على الضباط انفسهم من اشخاص معروفين يحكمون الجزائر باسم رئيس عاجز عن النطق و الوقوف او التفكير او حتى التحكم في لعابه اما محاربة الفساد فهي مسرحية لذر الرماد في العيون لان النظام اصله فاسد المخابرات فاسدة تستطيع التصرف في خزائن المال بمجرد جرت قلم وزارة الخارجية ايضا مئات ملايين الدولارات تتبخر سنويا على تفاهة البوليساريو التي لا تعني الشعب الجزائري الشقيق في شيئ الصناديق السوداء من مال النفط و الغاز التي تتصرف فيها المخابرات من اجل دهم ابراهيم غالي و دولته الوهمية فهذا هو الفساد الحقيقي الذي ينخر الجزائر دون ان ينتبه اليه الجميع.
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0
18 - رسالة الوضوح الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:26
فاسدين يحاكمون فاسدين ﻷخد مكانهم في الحكم والفساد ....وكل في انتظار من يأخد المكان (........) تصبحون على مكان ؟؟؟؟؟؟
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19 - مجرد مسرحية الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:27
ليس من باب النزاهة ولكن لتعبيد الطريق أمام السعيد بوتفليقة أو احد من حلفاءه. و سيبقى دائما كبرانات فرنسا في جارة الحقد جاثمين على صدور الشعب الجزائري. و سوف يبقى من الكيانات القليلة في العالم التي مازال العسكر يتحكمون في مصائرهم مثل فنزويلا و كوبا...و سوف يكملون المسرحية بإشعال مشكل جديد مع المغرب للفت أنضار الشعب عن الطبخة...
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