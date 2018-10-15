رئيس طيران كوريا الجنوبية يواجه تهمة الاختلاس

هسبريس ـ مُتابعة

اتهم رئيس الخطوط الجوية الكورية الجنوبية الذي تواجه عائلته فضائح بالجملة، اليوم الإثنين، باختلاس أموال وتهرب ضريبي بملايين الأوروهات.

واتهمت النيابة العامة شو يانغ-هو باختلاس أكثر من 20 مليار وون (15 مليون أورو) من صناديق شركاته، وبمنح مناقصات بطريقة غير قانونية إلى شركات يشرف عليها أفراد من عائلته، كما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وغالبا ما تكون التكتلات العائلية الكبيرة الواسعة الثراء، والتي تهيمن على الاقتصاد الكوري الجنوبي، الحادي عشر على مستوى العالم، مثيرة للجدل. لكن عائلة شو تصدرت الأنباء حول فضائح فساد.

ويرأس شو (69 عاما) مجموعة "هانجين" التي تضم بشكل رئيسي الخطوط الجوية الكورية؛ وترأس ايضا اللجنة المنظمة لألعاب بـ"يونغ تشانج" الأولمبية الشتوية التي أجريت في فبراير الماضي، حتى استقالته قبل عامين من المنافسة.

كما يتهم رئيس الخطوط الجوية الكورية باختلاس 152 مليار وون من صناديق الضمان الاجتماعي الكوري الجنوبي، من خلال تشغيل صيدلية باسم مستعار بصورة غير قانونية.

وكانت النيابة أجرت ايضا تحقيقا حول شكوك بالتهرب الضريبي يتمحور حول 61 مليار وون من الضرائب المتعلقة بالارث إثر وفاة والده، مؤسس هانجين، في 2012. لكن النيابة أضافت أن فترة التقادم قد انقضت.