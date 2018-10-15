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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 6 أشخاص بسبب فيضانات في جنوب فرنسا

مصرع 6 أشخاص بسبب فيضانات في جنوب فرنسا

مصرع 6 أشخاص بسبب فيضانات في جنوب فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 11:40

لقى ستة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات بالقرب من مدينة كاركاسون، جنوب فرنسا، بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت جراء عاصفة "ليزلي".

وأعلنت السلطات المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مصرع ستة أشخاص وانقطاع الطرق في عشرات البلدات بالمنطقة الجنوبية الحدودية مع إسبانيا.

وأشارت إلى أنه تم تحريك أكثر من 250 من رجال الإطفاء ومائة من حرس الدرك وست مروحيات بالإضافة إلى وحدة من الحماية المدنية للتعامل مع آثار الفيضانات.

ونصحت السلطات السكان بعدم مغادرة مواقعهم بسبب انقطاع العديد من الطرق. بينما حذرت الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار بغزارة .

وأعلنت ست مقاطعات فرنسية أخرى، بالمنطقة ذاتها، حالة التأهب خشية سقوط أمطار غزيرة أو حدوث فيضانات.

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