خارجية بريطانيا: وقت تفعيل "بريكسيت" غير واضح

هسبريس ـ مُتابعة

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن ثقته في أنه يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ربما لن يتم التوصل إليه في الوقت المناسب، قبل عقد اجتماع حاسم لقادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك بعد فشل محادثات محمومة جرت مؤخرا في تحقيق تقدم.

وقال في لوكسمبورغ، قبل محادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، "من الواضح أن هذه فترة صعبة. كنا نعرف دائما أن هذه اللحظة ستأتي، ولكن علينا أن نتذكر أنه تم تحقيق قدر كبير من التقدم".

وأضاف المسؤول نفسه :"هناك واحدة أو اثنتين من القضايا العالقة البارزة إلا أنني أعتقد أننا يمكنا التوافق عليها. سواء أكان هذا خلال الأسبوع الجاري أو لا، من يعرف".

يأتي هذا بعد لقاء عقده وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، بكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج، ميشيل بارنييه أمس، وسط تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق.

إلا أن بارنييه نشر تغريدة عقب الاجتماع قال فيها :"على الرغم من الجهود المكثفة لا تزال بعض القضايا الرئيسية مفتوحة، بما في ذلك المرتبطة بقضية الحدود الإيرلندية".

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه ليس من المقرر حاليا عقد مفاوضات جديدة قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ المبرمج مساء يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.