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تركيا والسعودية تتبعان خاشقجي إلى قنصلية إسطنبول
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 12:35
قالت مصادر في وزارة الخارجية بأنقرة إن فريقا تركيا سعوديا مشتركا سيبدأ، مساء اليوم الاثنين، عملية تفتيش داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وذلك حسب "وكالة أنباء الأناضول".
وتأتي عملية التفتيش في إطار مهام لجنة التحقيق المشتركة التي جرى تشكيلها بتوافق سعودي تركي ضمن التحقيقات المتواصلة للكشف عن مصير الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر رسمي تأكيده، اليوم الاثنين، أن "التفتيش الذي سيجري سيكون شاملا، ولن يستثني شيئا"، وفق تعبيره.