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كُتّاب وآراء
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مصر تقتل عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق الرصاص
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 15:45
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل تسعة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار معهم جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "تبادل إطلاق النار وقع بعد مداهمة موقع تمركز المسلحين بإحدى المناطق الوعرة، بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي، جنوب البلاد".
وذكر المصدر أن" المداهمة تمت بعد معلومات لقطاع الأمن الوطني بوجود المجموعة واعتزامها التحرك لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - louardi dz الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 16:42
السيسي منقذ مصر و قاهر تجار اللدين هكذا يجب التعامل مع مثل هاؤولاء و مؤييديهم و من يسير على نهجهم باعتقادهم انهم فقط من يحق له التحكم في رقاب العباد بدعوى تحكيم شرع الله
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