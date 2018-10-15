مصر تقتل عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق الرصاص

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل تسعة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار معهم جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "تبادل إطلاق النار وقع بعد مداهمة موقع تمركز المسلحين بإحدى المناطق الوعرة، بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي، جنوب البلاد".

وذكر المصدر أن" المداهمة تمت بعد معلومات لقطاع الأمن الوطني بوجود المجموعة واعتزامها التحرك لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية".