إطلاق نار في محطة القطار بمدينة كولونيا الألمانية

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية، على شبكة الأنترنيت، أن إطلاق نار قد تمّ في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا.

وذكرت الشرطة الألمانية، على متن تغريدة بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "رهينة محتجز في ميدان قرب محطة القطارات الرئيسية في كولونيا".

وشدد جهاز الأمن نفسه أن عناصره باشرت التعامل مع الموقف، وأن أفرادا من الشرطة قد انتشروا في الموقع.