الانتخابات المحلية وراء سقوط مصابين في أبيدجان

هسبريس - أ.ف.ب

أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح في غران باسام، قرب أبيدجان، خلال تدخل للشرطة ضد مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يطالبون بإعلان نتائج الانتخابات البلدية، فيما يعلن كل من المرشحين الأساسيين فوزه فيها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مرشح الحزب الديموقراطي للكوديفوار، رئيس البلدية السابق جورج إيزالي الذي أعلن فوزه بتقدم يزيد عن 1300 صوت، إن "الناس تجمعوا امام المديرية للمطالبة بنتائج الانتخابات التي أجريت السبت".

واضاف إيزالي: "فرقت الشرطة الحشود التي كانت تلقي قنابل مسيلة للدموع وسقط عدد من الجرحى، لاسيما من المسنين"، مؤكدا انه "متخوف من سرقة فوزه".

وأوضح جورج ايزالي، أيضا، أن "اللجنة الانتخابية المستقلة تحققت من نتائج مكاتب التصويت، كل مكتب على حدة، ووقعها مندوبو جميع المرشحين. إلا ان اللجنة الانتخابية المستقلة لم تعلن النتائج. ثمة شيء غير صحيح في هذه المسألة".

وقالت مواطنة من غران باسام، طلبت التكتم على هويتها لفرانس برس، إن "الناس حاصروا المديرية في انتظار النتائج. وألقي عليهم الغاز".

واتهم جان-لوي مولو، مرشح الحزب الحاكم "تجمع مؤيدي هوفويت من اجل الديموقراطية والسلام"، فريق إيزالي بالتزوير والعنف. وأكد لفرانس برس أن "رئيس البلدية المنتهية ولايته أصدر محاضر خاطئة عن نتائج التصويت، وأرسل ايضا أشقياء لمراقبة المعهد الحديث طوال ساعة وأُبعد منه مندوبونا". وأضاف: "منزل الشخص الثاني في لائحتي، أكا مارتن، قد تعرض للسلب والنهب".

وقال مولو إن "مرشح الحزب الديموقراطي للكوديفوار مارس أقصى الضغوط على اللجنة الانتخابية المستقلة لاعلان النتائج بصورة عاجلة"، مؤكدا انه فاز في الانتخابات، وقال: "أدعو الى الهدوء، ولنترك اللجنة الانتخابية المستقلة تقوم بعملها".

وشهدت الانتخابات البلدية والمناطقية في الكوديفوار عددا كبيرا من الحوادث والاحتجاجات على النتائج. وقتل اربعة اشخاص خلال الحملة الدعائية، ثم اثناء الانتخابات وفي اليوم التالي، خلال مواجهات بين ناشطين سياسيين.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا للانتخابات الرئاسية، المبرمجة عند حلول سنة 2020، التي تحرك بالفعل المشهد السياسي في الكوديفوار.