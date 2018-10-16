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كُتّاب وآراء
ألمانيا تسجل "فائض هجرة" بـ416 ألف شخص
سجلت ألمانيا العام الماضي ما يعرف بفائض في الهجرة بواقع 416 ألف شخص. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن عدد الوافدين إلى البلاد بلغ العام الماضي 1.551 مليون شخص، مقابل 1.135 مليون شخص هاجروا من ألمانيا.
وكان فائض الهجرة في ألمانيا يبلغ نحو نصف مليون شخص عام 2016. وبحسب البيانات، فإن نحو 90% من الوافدين إلى ألمانيا من الأجانب (1.384 مليون فرد)، كما يحمل 865 ألف شخص من الذين هاجروا من ألمانيا العام الماضي جوازات سفر أجنبية.
وارتفع عدد الألمان الذين عادوا إلى وطنهم من 146 ألف شخص إلى نحو 167 ألف شخص، بينما تراجع عدد الألمان الذين هاجروا من وطنهم من 281 ألف شخص عام 2016 إلى 249 ألف شخص عام 2017، ليزيد عدد المغادرين عن عدد الوافدين بين الألمان بواقع 82 ألف شخص.