الخطوط الكويتية توقع عقد شراء 8 طائرات ايرباص

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقا مع صانع الطائرات الأوروبي "ايرباص" لشراء ثماني طائرات "A330-800 نيو" وذلك بعد مفاوضات دامت خمسة أشهر.

وأضافت الناقلة الخليجية نفسها، عبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، أنها تتوقع تسلم الطائرات على طول الفترة الممتدة بين مارس 2019 ونهاية 2026.