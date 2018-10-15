الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهينة في غرب البلاد

هسبريس ـ د.ب.أ

أنهت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، حالة احتجاز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا، غرب البلاد.

وأعلنت قوات الأمن أنه تم السيطرة على الجاني، وذكرت أن المرأة المحتجزة أصيبت بجروح طفيفة؛ وتتلقى الرعاية الطبية منذ انتهاء العملية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن "الرجل المشتبه في قيامه بعملية الاحتجاز مصاب أيضا، ويتلقى العلاج بدوره".