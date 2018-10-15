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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهينة في غرب البلاد

الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهينة في غرب البلاد

الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهينة في غرب البلاد
هسبريس ـ د.ب.أ
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 14:53

أنهت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، حالة احتجاز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا، غرب البلاد.

وأعلنت قوات الأمن أنه تم السيطرة على الجاني، وذكرت أن المرأة المحتجزة أصيبت بجروح طفيفة؛ وتتلقى الرعاية الطبية منذ انتهاء العملية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن "الرجل المشتبه في قيامه بعملية الاحتجاز مصاب أيضا، ويتلقى العلاج بدوره".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - souad الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 15:12
المشتبه بارتكابه عملية الحجز بدون شك مغربي الاصل ...
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