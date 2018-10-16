مقتل عسكريين في تحطم طائرة "هوك" بالسعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة عسكرية سعودية من طراز "هوك"، في شمال شرق المملكة.

الحادث جرى خلال طلعة تدريبية وأدى إلى مقتل طاقم المركبة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في الوزارة.

المصدر نفسه أشار إلى "بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، بينما لم ترد أي تفاصيل إضافية عن عدد أفراد الطاقم أو ملابسات سقوط الطائرة.