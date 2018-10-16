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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل عسكريين في تحطم طائرة "هوك" بالسعودية

مقتل عسكريين في تحطم طائرة "هوك" بالسعودية

مقتل عسكريين في تحطم طائرة "هوك" بالسعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 08:56

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة عسكرية سعودية من طراز "هوك"، في شمال شرق المملكة.

الحادث جرى خلال طلعة تدريبية وأدى إلى مقتل طاقم المركبة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في الوزارة.

المصدر نفسه أشار إلى "بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، بينما لم ترد أي تفاصيل إضافية عن عدد أفراد الطاقم أو ملابسات سقوط الطائرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربية حرة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 09:20
ان لله وان اليه راجعوت اللهم ارحمهم واغفر لهم
اللهم لا شماتة
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