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كُتّاب وآراء
ألين .. أحد مؤسسي "مايكروسوفت" يفارق الحياة
قالت أسرة بول ألين، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، إنه توفي عن 65 عاما بعد معاناة من أحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية.
وكان ألين قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه بدأ العلاج من هذا المرض؛ الذي سبق أن أصيب به وشفي منه قبل تسع سنوات.
ولد ألين في سياتل الأمريكية، والتحق بجامعة ولاية واشنطن لمدة عامين قبل أن يترك الدراسة للمشاركة في تأسيس مايكروسوفت عام 1975 مع بيل غيتس؛ صديقه منذ أيام المدرسة الثانوية.
وأسس ألين، الذي ترك مايكروسوفت عام 1983، شركة فولكان للاستثمار في 1986 لإدارة محفظته الاستثمارية التي تقدر بمليارات الدولارات.
وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في بلاغ: "إسهامات بول ألين لشركتنا وصناعتنا ومجتمعنا لا غنى عنها. لقد صنع وهو مؤسس مشارك لمايكروسوفت بأسلوبه الهادئ المثابر منتجات سحرية وخبرات وأنشأ مؤسسات ومن خلال ذلك غير العالم".
وقدرت مجلة فوربس في قائمتها لأثرياء العالم، في 2018، أن الراحل يحتل المركز 44 بثروة قدرها 20.5 مليار دولار. وكان ألين من أبرز فاعلي الخير في سياتل، إذ مول مكتبات وجامعات وأبحاثا علمية على الدماغ.
وقالت شركة فولكان التي يملكها: "نشيع اليوم رئيسنا وأستاذنا وصديقنا الذي كانت سنواته الخمس والستين قصيرة للغاية ونقر بشرف العمل إلى جانب شخص حولت حياته العالم"، بتعبير بلاغ أصدرته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ادمغتكم جعلت منا بشر و انتم خير هدية من الله بها على عباده ارقد بسلام
و لا تلتفت لمن قال انك كافر فذاك ما يملكون من الدنيا