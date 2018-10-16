24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)

  2. صديقي المثقف.. كن بسيطا لأقرأك! (5.00)

  3. بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين (5.00)

  4. ما تحتاجه فعلا الأحزاب السياسية المغربية (5.00)

  5. شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألين .. أحد مؤسسي "مايكروسوفت" يفارق الحياة

ألين .. أحد مؤسسي "مايكروسوفت" يفارق الحياة

ألين .. أحد مؤسسي "مايكروسوفت" يفارق الحياة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:45

قالت أسرة بول ألين، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، إنه توفي عن 65 عاما بعد معاناة من أحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية.

وكان ألين قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه بدأ العلاج من هذا المرض؛ الذي سبق أن أصيب به وشفي منه قبل تسع سنوات.

ولد ألين في سياتل الأمريكية، والتحق بجامعة ولاية واشنطن لمدة عامين قبل أن يترك الدراسة للمشاركة في تأسيس مايكروسوفت عام 1975 مع بيل غيتس؛ صديقه منذ أيام المدرسة الثانوية.

وأسس ألين، الذي ترك مايكروسوفت عام 1983، شركة فولكان للاستثمار في 1986 لإدارة محفظته الاستثمارية التي تقدر بمليارات الدولارات.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في بلاغ: "إسهامات بول ألين لشركتنا وصناعتنا ومجتمعنا لا غنى عنها. لقد صنع وهو مؤسس مشارك لمايكروسوفت بأسلوبه الهادئ المثابر منتجات سحرية وخبرات وأنشأ مؤسسات ومن خلال ذلك غير العالم".

وقدرت مجلة فوربس في قائمتها لأثرياء العالم، في 2018، أن الراحل يحتل المركز 44 بثروة قدرها 20.5 مليار دولار. وكان ألين من أبرز فاعلي الخير في سياتل، إذ مول مكتبات وجامعات وأبحاثا علمية على الدماغ.

وقالت شركة فولكان التي يملكها: "نشيع اليوم رئيسنا وأستاذنا وصديقنا الذي كانت سنواته الخمس والستين قصيرة للغاية ونقر بشرف العمل إلى جانب شخص حولت حياته العالم"، بتعبير بلاغ أصدرته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سام الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:18
لقد خدمتم الانسانية و سهلتم لها سبل البحث و العيش
ادمغتكم جعلت منا بشر و انتم خير هدية من الله بها على عباده ارقد بسلام
و لا تلتفت لمن قال انك كافر فذاك ما يملكون من الدنيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.