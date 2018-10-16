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الرئيسية | خارج الحدود | خطف عسكريين إيرانيين عند الحدود مع باكستان

خطف عسكريين إيرانيين عند الحدود مع باكستان

خطف عسكريين إيرانيين عند الحدود مع باكستان
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:40

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول قوله إنه تم خطف 14 من حرس الحدود الإيراني، على الحدود مع باكستان، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن الخاطفين من أعضاء جماعة إرهابية؛ لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عنه قوله: "تم خطف الأشخاص الأربعة في منطقة لولكدان الحدودية"، وتقع لولكدان في إقليم سستان وبلوخستان.

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