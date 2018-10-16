خطف عسكريين إيرانيين عند الحدود مع باكستان

هسبريس ـ مُتابعة

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول قوله إنه تم خطف 14 من حرس الحدود الإيراني، على الحدود مع باكستان، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن الخاطفين من أعضاء جماعة إرهابية؛ لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عنه قوله: "تم خطف الأشخاص الأربعة في منطقة لولكدان الحدودية"، وتقع لولكدان في إقليم سستان وبلوخستان.