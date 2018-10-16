المياه الملوثة تتسبب في وفاة الأطفال بقطاع غزة

هسبريس - إفي

كشفت دراسة حديثة أن المياه الملوثة تسبب أكثر من 25% من الأمراض في غزة، وهي السبب وراء 12% من حالات الوفاة بين الأطفال في القطاع الفلسطيني، حسبما أوردت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية.

وذكرت الدراسة المعدة بواسطة المؤسسة البحثية الأمريكية المعروفة بـ"RAND" أن الأمراض التي تتعلق بتلوث المياه كانت السبب الرئيسي وراء وفاة الأطفال منذ أربع سنوات.

وبحسب المنظمة فإن معدلات الوفاة آخذة في الازدياد خلال الفترة الحالية بالقطاع.

ويعتبر تدهور البنية التحتية المخصصة لتنقية المياه السبب في زيادة الفيروسات والجراثيم مثل الكوليرا والروتا والسالمونيلا.

وكشف التقرير أن 97% من مياه الشرب في غزة غير صالحة للشرب، بحسب المعايير الدولية.

وحذرت المنظمة من أن غزة غير قادرة على توفير مياه صالحة للشرب لمواطنيها الذين يبلغ تعدداهم نحو مليوني نسمة.