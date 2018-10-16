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كُتّاب وآراء
استطلاع جديد يرجح فوز بولسونارو برئاسة البرازيل
رجح استطلاع جديد للرأي فوز اليميني المتطرف جايير بولسونارو بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسية البرازيلية يوم 28 من الشهر الجاري على التقدمي فرناندو حداد.
وبحسب استطلاع مؤسسة (ابوبي)، فقد منح الاستطلاع نسبة 59% من الأصوات لبولسونارو في مقابل 41% لحداد المدعوم من حزب العمال البرازيل.
شمل الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة (أو ستادو دي ساو باولو) وقناة (غلوبو) التلفزيونية عينة من ألفين و506 أشخاص وجرى في 176 مدينة برازيلية في الفترة بين 13 و14 أكتوبر ويبلغ هامش الخطأ فيه 2%.
وكان استطلاع أخر قد نشر الاسبوع الماضي من قبل معهد (داتافولها) قد أشار إلى أن بولسونارو سيحصل على 58% من الأصوات في مقابل 42% لحداد.
وجرت الجولة الأولى بالانتخابات في 7 أكتوبر الماضي وحصد فيها اليميني المتطرف نسبة 47% من الأصوات في مقابل 29% لمرشح حزب العمال.